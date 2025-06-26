https://ria.ru/20250626/kasparov-2025596537.html

Каспаров* мог скрыть через HRF, что привлек деньги для переворота в Африке

Каспаров* мог скрыть через HRF, что привлек деньги для переворота в Африке - РИА Новости, 26.06.2025

Каспаров* мог скрыть через HRF, что привлек деньги для переворота в Африке

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*использовал свое положение в Фонде по правам человека (HRF), чтобы скрыть, что средства, которые он помог... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:26:00+03:00

2025-06-26T16:26:00+03:00

2025-06-26T16:32:00+03:00

в мире

россия

гарри каспаров

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*использовал свое положение в Фонде по правам человека (HRF), чтобы скрыть, что средства, которые он помог достать, предназначались для переворота в Южном Судане, говорится в судебных материалах США, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Южный Судан находится под оружейным эмбарго СБ ООН, соответственно, поставка оружия в страну запрещена. В марте 2024 года прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан - их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство. По словам адвокатов Кича и Аджака, несмотря на то, что в деле были замешаны ряд других "известных и неизвестных" правительству США лиц, в том числе Каспаров*, обвинения были предъявлены только их подзащитным. Как указала защита Кича и Аджака, Каспаров* был нужен для осуществления предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане - он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия. "Каспаров* использовал своё положение в Human Rights Foundation, чтобы скрыть истинную цель денег, которые он получил от привлечённого им спонсора", - отмечается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Там также говорится, что он был "полностью в курсе" предполагаемого плана и узнал все его детали во время презентации в нью-йоркском офисе юридической фирмы Paul Hastings. "Он также использовал своё политическое влияние, чтобы организовать встречи, недоступные другим", - сказано в материалах. Адвокаты утверждают, что Каспаров*, имеющий "связи, которые представляют интерес для американского правительства", якобы убедил соучредителя американской торговой фирмы Jane Street Роберта Граньери профинансировать план по закупке оружия для подготовки переворота. Ранее агентство Блумберг передавало, что Граньери подтвердил, что его заставили финансировать этот заговор, но якобы обманным путем. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250602/shtrafy-2020371265.html

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в мире, россия, гарри каспаров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)