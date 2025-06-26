Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 26.06.2025 (обновлено: 06:10 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/kasparov-2025482959.html
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане
Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, передает агентство... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:37:00+03:00
2025-06-26T06:10:00+03:00
в мире
южный судан
сша
россия
гарри каспаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59769/18/597691859_0:285:2544:1716_1920x0_80_0_0_b10fdb6ef6698dcf2739ec4f1d035231.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентству, в марте 2024 года федеральные прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан — их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, но им не хватило денег. Как отмечается, соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери заявил, что его обманом заставили финансировать этот заговор. Обвиняемые не признали себя виновными. Прокуроры не сообщили, откуда обвиняемые получили несколько миллионов долларов для покупки оружия, но адвокаты Аджака указали, что Граньери "мог и согласился предоставить финансирование". "Адвокаты обвинили власти в избирательном преследовании двоих темнокожих мужчин, хотя поддержка также исходила от Граньери и Гарри Каспарова*... США не обвинили ни одно из них в правонарушениях. Каспаров* познакомился с Аджаком, когда шахматист был председателем (НКО — Прим. Ред.) Human Rights Foundation**. Позднее он познакомил Аджака с Граньери", — говорится в публикации.В заявлении Каспарова*, которое цитирует агентство, прямо не говорится о его возможной роли в этом деле, экс-чемпион лишь утверждает, что большую часть жизни якобы отстаивал гражданские права и продвигал демократию во всем мире.* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.** Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20250602/bolsonaru-2020566493.html
https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html
южный судан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59769/18/597691859_0:46:2544:1954_1920x0_80_0_0_cc6ae8e64a5e565aa6f3619030713d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южный судан, сша, россия, гарри каспаров
В мире, Южный Судан, США, Россия, Гарри Каспаров
СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

Bloomberg: Каспаров мог быть причастен к подготовке госпереворота в Южном Судане

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Гарри Каспаров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентству, в марте 2024 года федеральные прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан — их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, но им не хватило денег. Как отмечается, соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери заявил, что его обманом заставили финансировать этот заговор. Обвиняемые не признали себя виновными. Прокуроры не сообщили, откуда обвиняемые получили несколько миллионов долларов для покупки оружия, но адвокаты Аджака указали, что Граньери "мог и согласился предоставить финансирование".
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Бразилии начнется допрос Болсонару по делу о госперевороте
2 июня, 23:01
"Адвокаты обвинили власти в избирательном преследовании двоих темнокожих мужчин, хотя поддержка также исходила от Граньери и Гарри Каспарова*... США не обвинили ни одно из них в правонарушениях. Каспаров* познакомился с Аджаком, когда шахматист был председателем (НКО — Прим. Ред.) Human Rights Foundation**. Позднее он познакомил Аджака с Граньери", — говорится в публикации.
В заявлении Каспарова*, которое цитирует агентство, прямо не говорится о его возможной роли в этом деле, экс-чемпион лишь утверждает, что большую часть жизни якобы отстаивал гражданские права и продвигал демократию во всем мире.
* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Деятельность организации признана нежелательной в России
Задержание подозреваемого в подготовке переворота в Сербии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Сербии предотвратили попытку госпереворота
Вчера, 04:30
 
В миреЮжный СуданСШАРоссияГарри Каспаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала