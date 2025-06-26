https://ria.ru/20250626/kasparov-2025482959.html

СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, передает агентство... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:37:00+03:00

2025-06-26T05:37:00+03:00

2025-06-26T06:10:00+03:00

в мире

южный судан

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гарри каспаров

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* мог быть причастен к подготовке попытки государственного переворота в Южном Судане, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентству, в марте 2024 года федеральные прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан — их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, но им не хватило денег. Как отмечается, соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери заявил, что его обманом заставили финансировать этот заговор. Обвиняемые не признали себя виновными. Прокуроры не сообщили, откуда обвиняемые получили несколько миллионов долларов для покупки оружия, но адвокаты Аджака указали, что Граньери "мог и согласился предоставить финансирование". "Адвокаты обвинили власти в избирательном преследовании двоих темнокожих мужчин, хотя поддержка также исходила от Граньери и Гарри Каспарова*... США не обвинили ни одно из них в правонарушениях. Каспаров* познакомился с Аджаком, когда шахматист был председателем (НКО — Прим. Ред.) Human Rights Foundation**. Позднее он познакомил Аджака с Граньери", — говорится в публикации.В заявлении Каспарова*, которое цитирует агентство, прямо не говорится о его возможной роли в этом деле, экс-чемпион лишь утверждает, что большую часть жизни якобы отстаивал гражданские права и продвигал демократию во всем мире.* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.** Деятельность организации признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250602/bolsonaru-2020566493.html

https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html

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в мире, южный судан, сша, россия, гарри каспаров