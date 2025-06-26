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Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества - РИА Новости, 26.06.2025
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22:25 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/karapetyan-2025680896.html
Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества
Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества - РИА Новости, 26.06.2025
Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества
Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:25:00+03:00
2025-06-26T22:25:00+03:00
армения
ереван
россия
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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества. &quot;Что удалось нынешним властям? Удалось расколоть страну на &quot;чёрных&quot; и &quot;белых&quot;. Героев, генералов, ученых, — всю элиту причислили к лагерю &quot;чёрных&quot;. Одних представили как взяточников, других — как никчемных для общества. Множество предпринимателей оказалось в числе &quot;чёрных&quot;, против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел&quot;, - говорится в обращении Карапетяна, текст которого размещен в Telegram-канале его пресс-службы.По словам предпринимателя, жесткий репрессивный аппарат превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности Армении. "Те, кто болел душой за страну, создавал рабочие места и приносил пользу, стали политическими заключенными и познали "прелесть" тюремных камер. Разные уважаемые люди вместе со своими семьями подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть или не возвращаться на свою Родину. Многих из них я знаю лично, и список оказавшихся в подобной ситуации можно перечислять долго", - написал Карапетян. Он добавил, что властям удалось "настроить всех против всех", политические силы начали бороться друг с другом, так и не осознав, где скрывается подлинное зло. "Но время говорит свое слово и делает свое дело: "черные" начали становиться белыми, а "белые", которые сейчас составляют меньшинство народа, уверен, очень скоро на глазах у всех останутся всего лишь маленькой группкой. Хотя даже это причиняет мне боль, потому что именно с разделений и расколов начался наш самый тяжёлый период. Скоро вместе положим конец расколу. Будем бороться!" - отметил Карапетян. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250626/vlast-2025522268.html
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армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

Глава компании "Ташир групп" Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества.
«

"Что удалось нынешним властям? Удалось расколоть страну на "чёрных" и "белых". Героев, генералов, ученых, — всю элиту причислили к лагерю "чёрных". Одних представили как взяточников, других — как никчемных для общества. Множество предпринимателей оказалось в числе "чёрных", против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел", - говорится в обращении Карапетяна, текст которого размещен в Telegram-канале его пресс-службы.

Флпг Армении - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Армении 15 человек арестовали по обвинению в захвате власти
Вчера, 11:43
По словам предпринимателя, жесткий репрессивный аппарат превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности Армении. "Те, кто болел душой за страну, создавал рабочие места и приносил пользу, стали политическими заключенными и познали "прелесть" тюремных камер. Разные уважаемые люди вместе со своими семьями подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть или не возвращаться на свою Родину. Многих из них я знаю лично, и список оказавшихся в подобной ситуации можно перечислять долго", - написал Карапетян.
Он добавил, что властям удалось "настроить всех против всех", политические силы начали бороться друг с другом, так и не осознав, где скрывается подлинное зло. "Но время говорит свое слово и делает свое дело: "черные" начали становиться белыми, а "белые", которые сейчас составляют меньшинство народа, уверен, очень скоро на глазах у всех останутся всего лишь маленькой группкой. Хотя даже это причиняет мне боль, потому что именно с разделений и расколов начался наш самый тяжёлый период. Скоро вместе положим конец расколу. Будем бороться!" - отметил Карапетян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении
25 июня, 17:37
 
АрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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