Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества
Глава компании "Ташир групп" Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества.
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"Что удалось нынешним властям? Удалось расколоть страну на "чёрных" и "белых". Героев, генералов, ученых, — всю элиту причислили к лагерю "чёрных". Одних представили как взяточников, других — как никчемных для общества. Множество предпринимателей оказалось в числе "чёрных", против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел", - говорится в обращении Карапетяна, текст которого размещен в Telegram-канале его пресс-службы.
По словам предпринимателя, жесткий репрессивный аппарат превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности Армении. "Те, кто болел душой за страну, создавал рабочие места и приносил пользу, стали политическими заключенными и познали "прелесть" тюремных камер. Разные уважаемые люди вместе со своими семьями подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть или не возвращаться на свою Родину. Многих из них я знаю лично, и список оказавшихся в подобной ситуации можно перечислять долго", - написал Карапетян.
Он добавил, что властям удалось "настроить всех против всех", политические силы начали бороться друг с другом, так и не осознав, где скрывается подлинное зло. "Но время говорит свое слово и делает свое дело: "черные" начали становиться белыми, а "белые", которые сейчас составляют меньшинство народа, уверен, очень скоро на глазах у всех останутся всего лишь маленькой группкой. Хотя даже это причиняет мне боль, потому что именно с разделений и расколов начался наш самый тяжёлый период. Скоро вместе положим конец расколу. Будем бороться!" - отметил Карапетян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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