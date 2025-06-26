https://ria.ru/20250626/karapetyan-2025680896.html

Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества - РИА Новости, 26.06.2025

Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:25:00+03:00

2025-06-26T22:25:00+03:00

2025-06-26T22:25:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

facebook

ташир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg

ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Арестованный в Ереване глава компании "Ташир групп" Самвел Карапетян обвинил армянские власти в расколе общества. "Что удалось нынешним властям? Удалось расколоть страну на "чёрных" и "белых". Героев, генералов, ученых, — всю элиту причислили к лагерю "чёрных". Одних представили как взяточников, других — как никчемных для общества. Множество предпринимателей оказалось в числе "чёрных", против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел", - говорится в обращении Карапетяна, текст которого размещен в Telegram-канале его пресс-службы.По словам предпринимателя, жесткий репрессивный аппарат превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности Армении. "Те, кто болел душой за страну, создавал рабочие места и приносил пользу, стали политическими заключенными и познали "прелесть" тюремных камер. Разные уважаемые люди вместе со своими семьями подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть или не возвращаться на свою Родину. Многих из них я знаю лично, и список оказавшихся в подобной ситуации можно перечислять долго", - написал Карапетян. Он добавил, что властям удалось "настроить всех против всех", политические силы начали бороться друг с другом, так и не осознав, где скрывается подлинное зло. "Но время говорит свое слово и делает свое дело: "черные" начали становиться белыми, а "белые", которые сейчас составляют меньшинство народа, уверен, очень скоро на глазах у всех останутся всего лишь маленькой группкой. Хотя даже это причиняет мне боль, потому что именно с разделений и расколов начался наш самый тяжёлый период. Скоро вместе положим конец расколу. Будем бороться!" - отметил Карапетян. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250626/vlast-2025522268.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении