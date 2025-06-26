https://ria.ru/20250626/izrail-2025591149.html

"Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня

"Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня - РИА Новости, 26.06.2025

"Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня

Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня после открытия воздушного пространства Израиля, сообщает авиагавань. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:10:00+03:00

2025-06-26T16:10:00+03:00

2025-06-26T16:11:00+03:00

тель-авив

в мире

израиль

иран

дональд трамп

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1bdb890013af6c471f5a5d227a5a0773.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив с 27 июня после открытия воздушного пространства Израиля, сообщает авиагавань.В понедельник в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара."В связи с открытием воздушного пространства Израиля авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты в Тель-Авив согласно расписанию с 27 июня 2025 года из Сочи и с 30 июня 2025 года из Минеральных Вод", - говорится в сообщении авиагавани.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025581357.html

тель-авив

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, в мире, израиль, иран, дональд трамп, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), война израиля и ирана: последние новости о конфликте