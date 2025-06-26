Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном
Fars: Израиль мог использовать снаряды с обедненным ураном при ударах по Ирану
© Getty Images / NurPhoto / Morteza NikoubazlДым после атаки Израиля в Тегеране
© Getty Images / NurPhoto / Morteza Nikoubazl
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам в Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", — рассказал собеседник СМИ.
Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где были выявлены следы наличия урана. При этом известно, что ударам израильской армии поверглись сразу несколько иранских ядерных центров.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.