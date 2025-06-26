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Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 26.06.2025
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11:28 26.06.2025 (обновлено: 12:15 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/izrail-2025518029.html
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 26.06.2025
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:28:00+03:00
2025-06-26T12:15:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник."Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам в Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", — рассказал собеседник СМИ.Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где были выявлены следы наличия урана. При этом известно, что ударам израильской армии поверглись сразу несколько иранских ядерных центров.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, магатэ, оон
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, США, МАГАТЭ, ООН
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном

Fars: Израиль мог использовать снаряды с обедненным ураном при ударах по Ирану

© Getty Images / NurPhoto / Morteza NikoubazlДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / NurPhoto / Morteza Nikoubazl
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам в Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", — рассказал собеседник СМИ.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
25 июня, 17:18
Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где были выявлены следы наличия урана. При этом известно, что ударам израильской армии поверглись сразу несколько иранских ядерных центров.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
25 июня, 09:46
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
Али Шадмани - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля
25 июня, 18:44
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Аналитик рассказал, какую цель преследовали США в давлении на Иран
25 июня, 07:05
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампСШАМАГАТЭООН
 
 
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