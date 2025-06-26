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Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном

Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном - РИА Новости, 26.06.2025

Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном

Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 26.06.2025

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ТЕГЕРАН, 26 июн — РИА Новости. Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам в Иране, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник."Есть вероятность использования сионистским режимом во время атак по некоторым чувствительным центрам в Иране боеприпасов с обедненным ураном. Предварительная проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", — рассказал собеседник СМИ.Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и где были выявлены следы наличия урана. При этом известно, что ударам израильской армии поверглись сразу несколько иранских ядерных центров.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, магатэ, оон