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Итальянец убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом - РИА Новости, 26.06.2025
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00:53 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/italiya-2025472179.html
Итальянец убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом
Итальянец убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом - РИА Новости, 26.06.2025
Итальянец убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом
Житель итальянской провинции Салерно на юге страны подозревается в убийстве и сокрытии тела человека, который пытался ограбить его дом, пишет в среду газета... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:53:00+03:00
2025-06-26T00:53:00+03:00
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Житель итальянской провинции Салерно на юге страны подозревается в убийстве и сокрытии тела человека, который пытался ограбить его дом, пишет в среду газета Corriere della Sera. В воскресенье вечером к 60-летнему жителю городка Чентола проникла группа из трех человек, которых тот встретил огнестрельным оружием. Один из участников банды смог скрыться, второй угодил в больницу с тяжелым ранением, а следы третьего оказались потеряны, пока его жена не объявила о его пропаже. По словам женщины, ее муж, 26-летний албанец, попал в руки хозяина злополучного дома и "будучи раненым, был утащен" в неизвестном направлении. После ее показаний, опубликованных в местной печати, жертва ограбления, местный предприниматель, явился к карабинерам в сопровождении адвоката. Он рассказал правоохранителям, что после стрельбы убедился в гибели преступника и поспешил избавиться от тела, закопав его неподалеку от спортивной площадки на сельскохозяйственном участке. После обнаружения тела многие соотечественники жертвы прибыли в городок для сведения счетов с предпринимателем, находящимся под следствием. От пагубных последствий ситуацию, как пишет газета, спасло только своевременное вмешательство местных карабинеров.
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в мире, италия, происшествия
В мире, Италия, Происшествия
Итальянец убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом

Итальянский предприниматель убил и закопал грабителя, проникшего к нему в дом

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Житель итальянской провинции Салерно на юге страны подозревается в убийстве и сокрытии тела человека, который пытался ограбить его дом, пишет в среду газета Corriere della Sera.
В воскресенье вечером к 60-летнему жителю городка Чентола проникла группа из трех человек, которых тот встретил огнестрельным оружием. Один из участников банды смог скрыться, второй угодил в больницу с тяжелым ранением, а следы третьего оказались потеряны, пока его жена не объявила о его пропаже.
По словам женщины, ее муж, 26-летний албанец, попал в руки хозяина злополучного дома и "будучи раненым, был утащен" в неизвестном направлении. После ее показаний, опубликованных в местной печати, жертва ограбления, местный предприниматель, явился к карабинерам в сопровождении адвоката. Он рассказал правоохранителям, что после стрельбы убедился в гибели преступника и поспешил избавиться от тела, закопав его неподалеку от спортивной площадки на сельскохозяйственном участке.
После обнаружения тела многие соотечественники жертвы прибыли в городок для сведения счетов с предпринимателем, находящимся под следствием. От пагубных последствий ситуацию, как пишет газета, спасло только своевременное вмешательство местных карабинеров.
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