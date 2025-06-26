https://ria.ru/20250626/issledovaniya-2025516242.html
Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва
Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва - РИА Новости, 26.06.2025
Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва
Компетенции чемпионата высоких технологий охватывают различные отрасли деятельности и становятся ключевыми для развития стратегически важных отраслей, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:17:00+03:00
2025-06-26T11:17:00+03:00
2025-06-26T11:17:00+03:00
технологии
санкт-петербург
калининградская область
красноярский край
александр власов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Компетенции чемпионата высоких технологий охватывают различные отрасли деятельности и становятся ключевыми для развития стратегически важных отраслей, сообщил главный эксперт компетенции "Исследование новых веществ и материалов" чемпионата Александр Власов. "Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" охватывает широкий спектр научных и практических вопросов, связанных с моделированием в цифровых средах, разработкой, синтезом и анализом новых материалов, изучением их физических и химических свойств. Эта область деятельности является ключевой для развития многих отраслей, включая химию, физику, инженерию, материаловедение и нанотехнологии", – подчеркнул он. Власов отметил, что эта инновационная компетенция дает возможность решать, в том числе прикладные задачи. "Результатом работы в этой области является создание новых, более эффективных и безопасных материалов, которые могут значительно изменить существующие технологии и улучшить качество жизни", – заключил эксперт. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июня. В соревнованиях на площадке СПб ГБПОУ "Автомеханический колледж" ожидается участие представителей Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Санкт-Петербурга. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.
https://ria.ru/20250624/ponomarenko-2025084232.html
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технологии, санкт-петербург, калининградская область, красноярский край, александр власов, чемпионат «профессионалы»
Технологии, Санкт-Петербург, Калининградская область, Красноярский край, Александр Власов, Чемпионат «Профессионалы»
Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва
Власов: исследование новых материалов — драйвер техпрорыва в важных отраслях
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Компетенции чемпионата высоких технологий охватывают различные отрасли деятельности и становятся ключевыми для развития стратегически важных отраслей, сообщил главный эксперт компетенции "Исследование новых веществ и материалов" чемпионата Александр Власов.
"Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" охватывает широкий спектр научных и практических вопросов, связанных с моделированием в цифровых средах, разработкой, синтезом и анализом новых материалов, изучением их физических и химических свойств. Эта область деятельности является ключевой для развития многих отраслей, включая химию, физику, инженерию, материаловедение и нанотехнологии", – подчеркнул он.
Власов отметил, что эта инновационная компетенция дает возможность решать, в том числе прикладные задачи.
"Результатом работы в этой области является создание новых, более эффективных и безопасных материалов, которые могут значительно изменить существующие технологии и улучшить качество жизни", – заключил эксперт.
Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июня. В соревнованиях на площадке СПб ГБПОУ "Автомеханический колледж" ожидается участие представителей Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Санкт-Петербурга.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.