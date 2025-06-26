https://ria.ru/20250626/issledovaniya-2025516242.html

Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва

Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва - РИА Новости, 26.06.2025

Эксперт: исследование новых материалов — драйвер технологического прорыва

Компетенции чемпионата высоких технологий охватывают различные отрасли деятельности и становятся ключевыми для развития стратегически важных отраслей, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:17:00+03:00

2025-06-26T11:17:00+03:00

2025-06-26T11:17:00+03:00

технологии

санкт-петербург

калининградская область

красноярский край

александр власов

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Компетенции чемпионата высоких технологий охватывают различные отрасли деятельности и становятся ключевыми для развития стратегически важных отраслей, сообщил главный эксперт компетенции "Исследование новых веществ и материалов" чемпионата Александр Власов. "Компетенция "Исследование новых веществ и материалов" охватывает широкий спектр научных и практических вопросов, связанных с моделированием в цифровых средах, разработкой, синтезом и анализом новых материалов, изучением их физических и химических свойств. Эта область деятельности является ключевой для развития многих отраслей, включая химию, физику, инженерию, материаловедение и нанотехнологии", – подчеркнул он. Власов отметил, что эта инновационная компетенция дает возможность решать, в том числе прикладные задачи. "Результатом работы в этой области является создание новых, более эффективных и безопасных материалов, которые могут значительно изменить существующие технологии и улучшить качество жизни", – заключил эксперт. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июня. В соревнованиях на площадке СПб ГБПОУ "Автомеханический колледж" ожидается участие представителей Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Санкт-Петербурга. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

https://ria.ru/20250624/ponomarenko-2025084232.html

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санкт-петербург

калининградская область

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технологии, санкт-петербург, калининградская область, красноярский край, александр власов, чемпионат «профессионалы»