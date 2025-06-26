https://ria.ru/20250626/iran-2025682715.html
У Тегерана нет основания принимать сейчас Гросси, заявил глава МИД Ирана
У Тегерана нет основания принимать сейчас Гросси, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 26.06.2025
У Тегерана нет основания принимать сейчас Гросси, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет оснований принимать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, но пути сотрудничества Ирана с МАГАТЭ не... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:42:00+03:00
2025-06-26T22:42:00+03:00
2025-06-26T23:02:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет оснований принимать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, но пути сотрудничества Ирана с МАГАТЭ не закрыты, несмотря на принятие парламентом закона о приостановке взаимодействия с агентством."Наше сотрудничество с МАГАТЭ приобретет новую форму. Закон, принятый парламентом, определил задачи. Конечно, из того, что я видел в законе, но нужно полностью изучить этот вопрос, полностью не закрыл путь (взаимодействия - ред.)", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.Он также прокомментировал возможность поездки Гросси в Иран."Сейчас у нас нет оснований принимать его (Гросси - ред.). Что касается инспекторов МАГАТЭ, то надо изучить этот вопрос. Если это будет соответствовать (принятому - ред.) закону парламента Ирана, то можем подумать над этим", - сказал Аракчи.По его словам, сейчас инспекции уже приостановлены, потому что ядерные объекты подверглись нападению со стороны Израиля и США.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Тегеран (город), МАГАТЭ, Иран, Израиль, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
У Тегерана нет основания принимать сейчас Гросси, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана: у Тегерана сейчас нет оснований принимать гендиректора МАГАТЭ