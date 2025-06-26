https://ria.ru/20250626/iran-2025617620.html

Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов

Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов - РИА Новости, 26.06.2025

Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов

Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:39:00+03:00

2025-06-26T17:39:00+03:00

2025-06-26T17:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана. "В случае реализации (законопроекта - ред.), Иран, вероятно, предпримет конкретные шаги, и одним из них может стать отзыв оставшихся инспекторов МАГАТЭ с территории страны - их сейчас немного, но они всё ещё присутствуют там", - сказал Устинов.

https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html

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в мире, иран, россия, вена, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте