https://ria.ru/20250626/iran-2025617620.html
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов - РИА Новости, 26.06.2025
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов
Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:39:00+03:00
2025-06-26T17:39:00+03:00
2025-06-26T17:39:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана. "В случае реализации (законопроекта - ред.), Иран, вероятно, предпримет конкретные шаги, и одним из них может стать отзыв оставшихся инспекторов МАГАТЭ с территории страны - их сейчас немного, но они всё ещё присутствуют там", - сказал Устинов.
https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html
иран
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, вена, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Вена, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов
Устинов: Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ из-за остановки сотрудничества