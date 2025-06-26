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Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов - РИА Новости, 26.06.2025
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17:39 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/iran-2025617620.html
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов - РИА Новости, 26.06.2025
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов
Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:39:00+03:00
2025-06-26T17:39:00+03:00
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана. "В случае реализации (законопроекта - ред.), Иран, вероятно, предпримет конкретные шаги, и одним из них может стать отзыв оставшихся инспекторов МАГАТЭ с территории страны - их сейчас немного, но они всё ещё присутствуют там", - сказал Устинов.
https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html
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в мире, иран, россия, вена, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Вена, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ, считает Устинов

Устинов: Иран может выслать инспекторов МАГАТЭ из-за остановки сотрудничества

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Если закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ вступит в силу, то Иран, видимо, вышлет инспекторов Агентства, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
"В случае реализации (законопроекта - ред.), Иран, вероятно, предпримет конкретные шаги, и одним из них может стать отзыв оставшихся инспекторов МАГАТЭ с территории страны - их сейчас немного, но они всё ещё присутствуют там", - сказал Устинов.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 22:45
 
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