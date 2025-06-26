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Важно сохранить перемирие между Ираном и Израилем, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2025
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15:33 26.06.2025 (обновлено: 15:50 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/iran-2025581357.html
Важно сохранить перемирие между Ираном и Израилем, заявила Захарова
Важно сохранить перемирие между Ираном и Израилем, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2025
Важно сохранить перемирие между Ираном и Израилем, заявила Захарова
В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:33:00+03:00
2025-06-26T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем переговоров, альтернативы этому не существует, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нельзя допустить, чтобы бомбардировки ядерных объектов стали буквально обычным делом. Требуется дать объективную оценку произошедшему, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Правда состоит в том, что действия Израиля и США с самого начала носили незаконный характер, противоречил Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности", - сказала Захарова.По ее словам, важно сохранить и закрепить "хрупкое перемирие в целях скорейшего возвращения ситуации в переговорное русло"."Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому не существует", - добавила она.Захарова подчеркнула, что российское предложение по урегулированию остается "на столе"."На столе остается выдвинутые президентом РФ конкретные инициативы практического характера, которые нацелены на нахождение взаимоприемлемых развязок. Они доведены до всех вовлеченных сторон - и США, и Израиля, и Ирана. При этом мы ничего никому не навязываем, лишь говорим о том, как нам видится возможный выход из ситуации, который предполагал бы с одной стороны, обеспечение законного права Ирана на развитие мирного атома, а с другой учитывал бы интересы безопасности Израиля. Считаем, что найти такой выход реально", - добавила она, не уточняя в чем конкретно состоит российское предложение.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, оон, израиль, мария захарова, иран, россия
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ООН, Израиль, Мария Захарова, Иран, Россия
Важно сохранить перемирие между Ираном и Израилем, заявила Захарова

Захарова: важно сохранить и закрепить перемирие между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В настоящий момент важно закрепить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем, урегулирование вокруг иранской ядерной программы возможно только путем переговоров, альтернативы этому не существует, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя допустить, чтобы бомбардировки ядерных объектов стали буквально обычным делом. Требуется дать объективную оценку произошедшему, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Правда состоит в том, что действия Израиля и США с самого начала носили незаконный характер, противоречил Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности", - сказала Захарова.
По ее словам, важно сохранить и закрепить "хрупкое перемирие в целях скорейшего возвращения ситуации в переговорное русло".
"Урегулирование вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке, может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров. Разумной альтернативы этому не существует", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что российское предложение по урегулированию остается "на столе".
"На столе остается выдвинутые президентом РФ конкретные инициативы практического характера, которые нацелены на нахождение взаимоприемлемых развязок. Они доведены до всех вовлеченных сторон - и США, и Израиля, и Ирана. При этом мы ничего никому не навязываем, лишь говорим о том, как нам видится возможный выход из ситуации, который предполагал бы с одной стороны, обеспечение законного права Ирана на развитие мирного атома, а с другой учитывал бы интересы безопасности Израиля. Считаем, что найти такой выход реально", - добавила она, не уточняя в чем конкретно состоит российское предложение.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Вчера, 15:19
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеООНИзраильМария ЗахароваИранРоссия
 
 
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