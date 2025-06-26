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Британия и Европа обсуждают восстановление санкций против Ирана
Британия и Европа обсуждают восстановление санкций против Ирана - РИА Новости, 26.06.2025
Британия и Европа обсуждают восстановление санкций против Ирана
Великобритания и Евросоюз могут вернуть рестрикции Совета Безопасности ООН против Ирана из-за его ядерных разработок, заявил премьер-министр Британии Кир... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:55:00+03:00
2025-06-26T14:55:00+03:00
2025-06-26T15:44:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз могут вернуть рестрикции Совета Безопасности ООН против Ирана из-за его ядерных разработок, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. "По поводу введения санкций ООН. Эта возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран", - сказал Стармер в парламенте в ответ на вопрос о том, должны ли Лондон и Брюссель вернуть санкции ООН из-за якобы ядерной угрозы от Ирана. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по возобновлению ядерной сделки, заключенной в 2015 году, но разорванной США в одностороннем порядке через три года. Последний из них состоялся в Риме 23 мая.Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня.В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, после чего к операции присоединились США.
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В мире, Тегеран (город), Великобритания, Иран, Кир Стармер, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Оман
Британия и Европа обсуждают восстановление санкций против Ирана
Стармер: Британия и Европа обсуждают восстановление санкций СБ ООН против Ирана