https://ria.ru/20250626/iran-2025569990.html

Парламент Ирана обнародовал закон о приостановке сотрудничества МАГАТЭ

Парламент Ирана обнародовал закон о приостановке сотрудничества МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2025

Парламент Ирана обнародовал закон о приостановке сотрудничества МАГАТЭ

Власти Ирана обнародовали в четверг закон о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:46:00+03:00

2025-06-26T14:46:00+03:00

2025-06-26T15:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Власти Ирана обнародовали в четверг закон о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф."Сегодня, после одобрения со стороны Наблюдательного совета (высшая палата парламента Ирана - ред.), был обнародован закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. До тех пор, пока не будет обеспечена безопасность наших ядерных объектов, продолжать сотрудничество с МАГАТЭ представляется невозможным ввиду того, что оно выступает защитником и слугой израильского режима, подготавливая также почву для войн и агрессии", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025572443.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, дональд трамп, иран, израиль, сша