Устинов рассказал, к чему приведут последствия атак по Ирану
Устинов: события после атак по Ирану ведут к коррозии режима нераспространения
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Цепочка событий после атак по Ирану ведет к ускоренной коррозии режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Безусловно, происходящее вызывает серьезную обеспокоенность. Фактически мы наблюдаем продолжение цепочки событий, которая началась с атак по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, и теперь ведет к ускоренной коррозии режима нераспространения. Это разворачивается на наших глазах", - сказал Устинов.
Он добавил, что для России, как для государства, последовательно выступающего за укрепление режима нераспространения, это крайне тревожная тенденция.
"Повторю, все-таки речь идет о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ, а не о его окончательном разрыве. Однако условия, предусмотренные в иранском законе для восстановления сотрудничества, достаточно жесткие, и сама процедура будет непростой", - добавил дипломат.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".