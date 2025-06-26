https://ria.ru/20250626/iran-2025569791.html

Устинов рассказал, к чему приведут последствия атак по Ирану

Устинов рассказал, к чему приведут последствия атак по Ирану - РИА Новости, 26.06.2025

Устинов рассказал, к чему приведут последствия атак по Ирану

Цепочка событий после атак по Ирану ведет к ускоренной коррозии режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:46:00+03:00

2025-06-26T14:46:00+03:00

2025-06-26T14:46:00+03:00

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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Цепочка событий после атак по Ирану ведет к ускоренной коррозии режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана. "Безусловно, происходящее вызывает серьезную обеспокоенность. Фактически мы наблюдаем продолжение цепочки событий, которая началась с атак по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, и теперь ведет к ускоренной коррозии режима нераспространения. Это разворачивается на наших глазах", - сказал Устинов. Он добавил, что для России, как для государства, последовательно выступающего за укрепление режима нераспространения, это крайне тревожная тенденция. "Повторю, все-таки речь идет о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ, а не о его окончательном разрыве. Однако условия, предусмотренные в иранском законе для восстановления сотрудничества, достаточно жесткие, и сама процедура будет непростой", - добавил дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025325629.html

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