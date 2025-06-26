https://ria.ru/20250626/iran-2025558433.html

Иран перейдет к действиям против США в случае агрессии, заявил Хаменеи

Иран перейдет к действиям против США в случае агрессии, заявил Хаменеи - РИА Новости, 26.06.2025

Иран перейдет к действиям против США в случае агрессии, заявил Хаменеи

Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:15:00+03:00

2025-06-26T14:15:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

в мире

иран

сша

ближний восток

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Иран может предпринять действия против "важных центров" США на Ближнем Востоке, когда посчитает нужным, если против Ирана будет агрессия, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи."Произошло крупное событие (удары Ирана по базе США в Катаре - ред.). То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, и он может предпринять действия против важных центров США в регионе - это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет нападение, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.Удары Ирана по американской базе Эль-Удейд в Катаре он назвал мощной пощечиной США.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025539376.html

иран

сша

ближний восток

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в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи