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Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию - РИА Новости, 26.06.2025
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17:51 26.06.2025 (обновлено: 17:52 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию - РИА Новости, 26.06.2025
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию
Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:51:00+03:00
2025-06-26T17:52:00+03:00
россия
киев
украина
захар прилепин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете "Аргументы и Факты"."Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", — сказал он.Прилепин отметил, что Гребенщиков* ранее заявлял, что не может вернуться в Россию, так как будет арестован из-за его статуса.Писатель также подчеркнул, что артисты-иноагенты могут зарабатывать деньги на концертных площадках, но им не разрешат лишь выступления в определенном формате. Он добавил, что из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру* и Гребенщикова*.В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами России.Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20250624/zakon-2025126717.html
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россия, киев, украина, захар прилепин
Россия, Киев, Украина, Захар Прилепин
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

Прилепин объяснил уехавшему музыканту Гребенщикову правила возвращения в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете "Аргументы и Факты".
"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", — сказал он.
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Прилепин отметил, что Гребенщиков* ранее заявлял, что не может вернуться в Россию, так как будет арестован из-за его статуса.
Писатель также подчеркнул, что артисты-иноагенты могут зарабатывать деньги на концертных площадках, но им не разрешат лишь выступления в определенном формате. Он добавил, что из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру* и Гребенщикова*.
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В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами России.
Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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