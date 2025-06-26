https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html

Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию - РИА Новости, 26.06.2025

Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:51:00+03:00

2025-06-26T17:51:00+03:00

2025-06-26T17:52:00+03:00

россия

киев

украина

захар прилепин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598810_0:205:3079:1937_1920x0_80_0_0_08851b50eb16d9c2eecd85905b2cce1a.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете "Аргументы и Факты"."Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", — сказал он.Прилепин отметил, что Гребенщиков* ранее заявлял, что не может вернуться в Россию, так как будет арестован из-за его статуса.Писатель также подчеркнул, что артисты-иноагенты могут зарабатывать деньги на концертных площадках, но им не разрешат лишь выступления в определенном формате. Он добавил, что из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру* и Гребенщикова*.В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами России.Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20250624/zakon-2025126717.html

https://ria.ru/20250624/volkov-2025005175.html

https://ria.ru/20250620/stomakhin-2024309591.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, захар прилепин