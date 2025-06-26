Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию
Прилепин объяснил уехавшему музыканту Гребенщикову правила возвращения в Россию
Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Артистам-иноагентам, желающим вернуться в Россию, придется соблюдать все предусмотренные законом требования, заявил писатель Захар Прилепин в интервью газете "Аргументы и Факты".
"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", — сказал он.
Писатель также подчеркнул, что артисты-иноагенты могут зарабатывать деньги на концертных площадках, но им не разрешат лишь выступления в определенном формате. Он добавил, что из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру* и Гребенщикова*.
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В конце июня Министерство юстиции включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами России.
Земфиру* включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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