https://ria.ru/20250626/indiya-2025586464.html

Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ

Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ - РИА Новости, 26.06.2025

Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ

Новое шоу телеканала RT, в котором будет участвовать глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, привлекло внимание индийских СМИ, передает... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:54:00+03:00

2025-06-26T15:54:00+03:00

2025-06-26T15:57:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Новое шоу телеканала RT, в котором будет участвовать глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, привлекло внимание индийских СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечает издание Economic Times, Тхарур собирается сотрудничать с RT для предстоящего документального сериала под названием "Цена империи". "Опираясь на обширные научные знания доктора Тхарура и его хорошо известные работы, такие как "Почему я индуист ", "Эпоха тьмы: Британская империя в Индии" и "Индия: от полуночи до нового тысячелетия и далее", сериал исследует непреходящее наследие колониализма и его влияние на современную Индию", - сообщило издание. Ожидается, что 10-серийный сериал будет транслироваться одновременно на RT и его индийском аналоге - RT India. "В настоящее время сериал находится в производстве, официальная дата релиза еще не объявлена RT. Тем не менее зрителям был предложен предварительный просмотр во время недавнего появления доктора Тхарура в программе The Sanchez Effect на канале RT", - отметило агентство IANS. Шаши Тхарур находится с визитом в России. Во вторник он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Примаковских чтений.

https://ria.ru/20250626/reklama-2025556570.html

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технологии, россия, сергей лавров, в мире, телеканал rt