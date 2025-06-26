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Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ - РИА Новости, 26.06.2025
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15:54 26.06.2025 (обновлено: 15:57 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/indiya-2025586464.html
Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ
Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ - РИА Новости, 26.06.2025
Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ
Новое шоу телеканала RT, в котором будет участвовать глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, привлекло внимание индийских СМИ, передает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:54:00+03:00
2025-06-26T15:57:00+03:00
технологии
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телеканал rt
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Новое шоу телеканала RT, в котором будет участвовать глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, привлекло внимание индийских СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечает издание Economic Times, Тхарур собирается сотрудничать с RT для предстоящего документального сериала под названием "Цена империи". "Опираясь на обширные научные знания доктора Тхарура и его хорошо известные работы, такие как "Почему я индуист ", "Эпоха тьмы: Британская империя в Индии" и "Индия: от полуночи до нового тысячелетия и далее", сериал исследует непреходящее наследие колониализма и его влияние на современную Индию", - сообщило издание. Ожидается, что 10-серийный сериал будет транслироваться одновременно на RT и его индийском аналоге - RT India. "В настоящее время сериал находится в производстве, официальная дата релиза еще не объявлена RT. Тем не менее зрителям был предложен предварительный просмотр во время недавнего появления доктора Тхарура в программе The Sanchez Effect на канале RT", - отметило агентство IANS. Шаши Тхарур находится с визитом в России. Во вторник он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Примаковских чтений.
https://ria.ru/20250626/reklama-2025556570.html
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технологии, россия, сергей лавров, в мире, телеканал rt
Технологии, Россия, Сергей Лавров, В мире, Телеканал RT
Новое шоу телеканала RT привлекло внимание индийских СМИ

Новое шоу RT с индийским парламентарием привлекло внимание СМИ республики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип "Russia Today"
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн – РИА Новости. Новое шоу телеканала RT, в котором будет участвовать глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур, привлекло внимание индийских СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечает издание Economic Times, Тхарур собирается сотрудничать с RT для предстоящего документального сериала под названием "Цена империи".
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"Опираясь на обширные научные знания доктора Тхарура и его хорошо известные работы, такие как "Почему я индуист ", "Эпоха тьмы: Британская империя в Индии" и "Индия: от полуночи до нового тысячелетия и далее", сериал исследует непреходящее наследие колониализма и его влияние на современную Индию", - сообщило издание.
Ожидается, что 10-серийный сериал будет транслироваться одновременно на RT и его индийском аналоге - RT India.
"В настоящее время сериал находится в производстве, официальная дата релиза еще не объявлена RT. Тем не менее зрителям был предложен предварительный просмотр во время недавнего появления доктора Тхарура в программе The Sanchez Effect на канале RT", - отметило агентство IANS.
Шаши Тхарур находится с визитом в России. Во вторник он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Примаковских чтений.
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