https://ria.ru/20250626/ilina-2025478421.html
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу - РИА Новости, 26.06.2025
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу
Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, часто ездила за границу, в том числе в Испанию,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:23:00+03:00
2025-06-26T03:23:00+03:00
2025-06-26T03:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, часто ездила за границу, в том числе в Испанию, Венгрию, Латвию, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение по еще одной статье - "Превышение должностных полномочий". Суд отправил ее под стражу. "Имеет заграничный паспорт и в период времени с 2011 по 2019 годы многократно выезжала за пределы Российской Федерации (туристические поездки в Испанию, Кипр, Грецию, Венгрию, Латвию)", - говорится в документе. На фотографиях личных вещей экс-ректора, предоставленных полицией после ее задержания, было несколько пар наручных часов, а также множество ювелирных украшений. В их числе, в частности, серьги, на ценнике которых указана стоимость 414 900 рублей. В гардеробе Ильиной оказалась и норковая шуба, а в числе аксессуаров – две кожаные сумки, в том числе и известного итальянского бренда. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
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происшествия, европа, испания, кипр, наталья ильина
Происшествия, Европа, Испания, Кипр, Наталья Ильина
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ Ильина часто ездила в Европу
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, часто ездила за границу, в том числе в Испанию, Венгрию, Латвию, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ильину
задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение по еще одной статье - "Превышение должностных полномочий". Суд отправил ее под стражу.
"Имеет заграничный паспорт и в период времени с 2011 по 2019 годы многократно выезжала за пределы Российской Федерации (туристические поездки в Испанию
, Кипр
, Грецию
, Венгрию
, Латвию
)", - говорится в документе.
На фотографиях личных вещей экс-ректора, предоставленных полицией после ее задержания, было несколько пар наручных часов, а также множество ювелирных украшений. В их числе, в частности, серьги, на ценнике которых указана стоимость 414 900 рублей.
В гардеробе Ильиной оказалась и норковая шуба, а в числе аксессуаров – две кожаные сумки, в том числе и известного итальянского бренда.
По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.