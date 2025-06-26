https://ria.ru/20250626/ilina-2025478421.html

Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу

Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу - РИА Новости, 26.06.2025

Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу

Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, часто ездила за границу, в том числе в Испанию,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:23:00+03:00

2025-06-26T03:23:00+03:00

2025-06-26T03:23:00+03:00

происшествия

европа

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наталья ильина

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, часто ездила за границу, в том числе в Испанию, Венгрию, Латвию, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение по еще одной статье - "Превышение должностных полномочий". Суд отправил ее под стражу. "Имеет заграничный паспорт и в период времени с 2011 по 2019 годы многократно выезжала за пределы Российской Федерации (туристические поездки в Испанию, Кипр, Грецию, Венгрию, Латвию)", - говорится в документе. На фотографиях личных вещей экс-ректора, предоставленных полицией после ее задержания, было несколько пар наручных часов, а также множество ювелирных украшений. В их числе, в частности, серьги, на ценнике которых указана стоимость 414 900 рублей. В гардеробе Ильиной оказалась и норковая шуба, а в числе аксессуаров – две кожаные сумки, в том числе и известного итальянского бренда. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html

https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html

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происшествия, европа, испания, кипр, наталья ильина