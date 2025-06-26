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Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике

Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике - РИА Новости, 27.06.2025

Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике

На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-26T17:42:00+03:00

2025-06-26T17:42:00+03:00

2025-06-27T20:06:00+03:00

технологии

ханты-мансийск

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как используются возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных в работе журналистов медиагруппы "Россия сегодня".В докладе "Единый информационный фронт в условиях новых вызовов" Дмитрий раскрыл аспекты подхода к использованию инструментов ИИ на базе как собственных разработок агентства, так и в сотрудничестве с крупнейшими игроками в области ИИ для обеспечения масштабируемости решений (Yandex Cloud, Sber AI, VK, МТС и тд)."На протяжении шести лет мы разрабатываем сервисы на основе искусственного интеллекта и анализа данных. Разработано и работает порядка 80 сервисов ИИ на всех сайтах и редактурах Агентства. Мы провели полный цикл разработки ИИ сервисов – от создания модели до разработки высоконагруженных сервисов", - отметил Ушаков.Модератор сессии, Алан Салбиев, вице-президент МАСП БРИКС по международному технологическому сотрудничеству, отметил , что "МИА "Россия сегодня" на практике решает ключевые вызовы современности: обеспечение кибербезопасности, устойчивости инфраструктуры и эффективного информационного взаимодействия. Особенно ценен акцент на конкретных технологических решениях на основе искусственного интеллекта и больших данных, которые позволяют агентству быть надежным хабом как для российских, так и для международных медиапартнеров даже в условиях турбулентности".Международный IT Форум с участием стран БРИКС и ШОС – ведущая площадка для проведения дискуссий, обсуждения проблем и выработки совместных мер по развитию цифровых технологий в странах БРИКС и ШОС. В 2025 году в форуме приняли участие 5000 представителей 45 стран мира и 75 субъектов Российской Федерации.

ханты-мансийск

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ушаков: "Мы сделали большой скачок по линии развития ИИ и кибербезопасности" На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как используются возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных в работе журналистов медиагруппы "Россия сегодня". В своем докладе "Единый информационный фронт в условиях новых вызовов" Дмитрий раскрыл аспекты подхода к использованию инструментов ИИ на базе как собственных разработок агентства, так и в сотрудничестве с крупнейшими игроками в области ИИ для обеспечения масштабируемости решений (Yandex Cloud, Sber AI, VK, МТС и тд). В своем выступлении Дмитрий Ушаков отметил: "На протяжении шести лет мы разрабатываем сервисы на основе искусственного интеллекта и анализа данных. Разработано и работает порядка 80 сервисов ИИ на всех сайтах и редактурах Агентства. Мы провели полный цикл разработки ИИ сервисов – от создания модели до разработки высоконагруженных сервисов". 2025-06-26T17:42 true PT3M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ханты-мансийск, видео