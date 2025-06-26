https://ria.ru/20250626/ii-2025902966.html
Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике
Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике - РИА Новости, 27.06.2025
Представитель МИА "Россия сегодня" рассказал о применении ИИ в журналистике
На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-26T17:42:00+03:00
2025-06-26T17:42:00+03:00
2025-06-27T20:06:00+03:00
технологии
ханты-мансийск
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как используются возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных в работе журналистов медиагруппы "Россия сегодня".В докладе "Единый информационный фронт в условиях новых вызовов" Дмитрий раскрыл аспекты подхода к использованию инструментов ИИ на базе как собственных разработок агентства, так и в сотрудничестве с крупнейшими игроками в области ИИ для обеспечения масштабируемости решений (Yandex Cloud, Sber AI, VK, МТС и тд)."На протяжении шести лет мы разрабатываем сервисы на основе искусственного интеллекта и анализа данных. Разработано и работает порядка 80 сервисов ИИ на всех сайтах и редактурах Агентства. Мы провели полный цикл разработки ИИ сервисов – от создания модели до разработки высоконагруженных сервисов", - отметил Ушаков.Модератор сессии, Алан Салбиев, вице-президент МАСП БРИКС по международному технологическому сотрудничеству, отметил , что "МИА "Россия сегодня" на практике решает ключевые вызовы современности: обеспечение кибербезопасности, устойчивости инфраструктуры и эффективного информационного взаимодействия. Особенно ценен акцент на конкретных технологических решениях на основе искусственного интеллекта и больших данных, которые позволяют агентству быть надежным хабом как для российских, так и для международных медиапартнеров даже в условиях турбулентности".Международный IT Форум с участием стран БРИКС и ШОС – ведущая площадка для проведения дискуссий, обсуждения проблем и выработки совместных мер по развитию цифровых технологий в странах БРИКС и ШОС. В 2025 году в форуме приняли участие 5000 представителей 45 стран мира и 75 субъектов Российской Федерации.
ханты-мансийск
РИА Новости
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2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025899808_0:145:960:865_1920x0_80_0_0_708b4826deb419e8f70950391961b8c7.jpg
Дмитрий Ушаков: "Мы сделали большой скачок по линии развития ИИ и кибербезопасности"
На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как используются возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных в работе журналистов медиагруппы "Россия сегодня". В своем докладе "Единый информационный фронт в условиях новых вызовов" Дмитрий раскрыл аспекты подхода к использованию инструментов ИИ на базе как собственных разработок агентства, так и в сотрудничестве с крупнейшими игроками в области ИИ для обеспечения масштабируемости решений (Yandex Cloud, Sber AI, VK, МТС и тд). В своем выступлении Дмитрий Ушаков отметил: "На протяжении шести лет мы разрабатываем сервисы на основе искусственного интеллекта и анализа данных. Разработано и работает порядка 80 сервисов ИИ на всех сайтах и редактурах Агентства. Мы провели полный цикл разработки ИИ сервисов – от создания модели до разработки высоконагруженных сервисов".
2025-06-26T17:42
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PT3M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ханты-мансийск, видео
Технологии, Ханты-Мансийск
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. На XVI Международном IT Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков рассказал о том, как используются возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных в работе журналистов медиагруппы "Россия сегодня".
В докладе "Единый информационный фронт в условиях новых вызовов" Дмитрий раскрыл аспекты подхода к использованию инструментов ИИ на базе как собственных разработок агентства, так и в сотрудничестве с крупнейшими игроками в области ИИ для обеспечения масштабируемости решений (Yandex Cloud, Sber AI, VK, МТС и тд).
"На протяжении шести лет мы разрабатываем сервисы на основе искусственного интеллекта и анализа данных. Разработано и работает порядка 80 сервисов ИИ на всех сайтах и редактурах Агентства. Мы провели полный цикл разработки ИИ сервисов – от создания модели до разработки высоконагруженных сервисов", - отметил Ушаков.
Модератор сессии, Алан Салбиев, вице-президент МАСП БРИКС по международному технологическому сотрудничеству, отметил , что "МИА "Россия сегодня" на практике решает ключевые вызовы современности: обеспечение кибербезопасности, устойчивости инфраструктуры и эффективного информационного взаимодействия. Особенно ценен акцент на конкретных технологических решениях на основе искусственного интеллекта и больших данных, которые позволяют агентству быть надежным хабом как для российских, так и для международных медиапартнеров даже в условиях турбулентности".
Международный IT Форум с участием стран БРИКС и ШОС – ведущая площадка для проведения дискуссий, обсуждения проблем и выработки совместных мер по развитию цифровых технологий в странах БРИКС и ШОС. В 2025 году в форуме приняли участие 5000 представителей 45 стран мира и 75 субъектов Российской Федерации.