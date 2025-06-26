https://ria.ru/20250626/igra-kalmara-3-seson-2025624282.html

Новый сезон "Игры в кальмара": даты, актеры и интересные факты

Когда выйдет 3 сезон "Игры в кальмара" — дата премьеры и расписание серий

Новый сезон "Игры в кальмара": даты, актеры и интересные факты

Netflix объявил 27 июня 2025 года днем премьеры третьего и заключительного сезона нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Сколько эпизодов будет в РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Netflix объявил 27 июня 2025 года днем премьеры третьего и заключительного сезона нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Сколько эпизодов будет в последнем сезоне, даты выхода, актеры и интересные факты — в материале РИА Новости.Netflix объявил дату выхода 3 сезонаСериал южнокорейского режиссера Хван Дон Хека "Игра в кальмара" впервые вышел в 2021 году и уже стал самым популярным среди проектов Netflix.В течение двух сезонов зрители по всему миру наблюдали за историей отчаянных людей из низших социальных слоев, стремящихся исправить свое материальное положение, играя в "детские" игры, ставкой в которых является жизнь человека.Оригинальная идея, острый сюжет и вечные вопросы о свободе, жизни, смерти и возможности победить в системе придали сериалу огромную популярность.Премьера третьего сезона "Игры в кальмара" намечена на 27 июня 2025 года. Он выйдет в 10:00 по московскому времени.Чем закончился 2 сезон "Игры в кальмара"Осторожно, спойлеры!Условия игр на выживание таковы, что каждый "выбывший" игрок увеличивает призовой фонд победителя. В конце прошлого сезона участники пришли к осознанию того, что убивать друг друга можно в перерывах между играми, увеличивая тем самым свои шансы на победу.Главный герой сериала Сон Ки Хун, который уже стал победителем игры в первом сезоне, пытается в этот раз поделиться информацией с остальными и убедить их, что истинные враги — создатели этой системы.Организованная им небольшая группа нападает на солдат, забирает оружие и начинает восстание с целью пробраться в комнату управления и положить игре конец.Неравенство сил и предательство приводят к подавлению мятежа и взятию Ки Хуна в плен.О чем будет 3 сезон: краткий пересказ сюжетаТизер 3 сезона вышел в начале мая 2025 года. По нему можно понять, что главный герой жив и будет продолжать игру. Охранники доставляют его к другим игрокам в черном гробу с розовой подарочной лентой. Также мы видим всех других персонажей, которые смогли выжить к концу 2 сезона.В тизере показана подготовка к новой игре. Участники подходят к автомату для продажи жевательной резинки, и каждый получает красный или синий шар, таким образом разделяясь на две команды.Следователь Хван Чун Хо (Ви Ха-джун), судя по всему, добрался до острова, где проходят игры. Ему также удалось проникнуть в одну из торжественных комнат.Согласно первому трейлеру, который вышел в начале июня, участников ждут новые игры. Они буду искать выход из лабиринта, прыгать через канат над железной дорогой, противостоя не только системе, но и друг другу.Показана также сцена, в которой Ки Хун общается с ведущим игры, однако его ответ на вопрос о том, не разочаровался ли он в людях, мы так и не слышим.Финальный трейлер: Ги-хун возвращается, чтобы остановить игруВторой и последний трейлер третьего сезона вышел 14 июня. В нем главный герой чувствует ответственность за то, что не смог предотвратить гибель людей.Участница игр Чан Гым Джа говорит ему, что он, вероятно, не сможет искоренить все плохое, но ему удасться спасти людей.Остается неясным, как он сможет это сделать и сможет ли вообще. Тем не менее Ки Хуну, судя по всему, удастся дойти до финала это опасной игры.Кукла Чхол-су, VIP и "Красный свет — зеленый свет" вернутся в финалеВ сериале присутствуют так называемые VIP-персоны, которые наблюдают за играми, однако на протяжении двух сезонов они никогда не раскрывали свои лица. В трейлере они показаны за круглым столом. Некоторые фанаты сериала считают, что отдельное внимание этим персонажам может намекать на то, что в финальном сезоне зрители все-таки увидят их лица.Догадки существуют и по поводу игры "Красный свет — зеленый свет", с которой начинались испытания героев в первом сезоне. Согласно правилам, участники должны добежать до конца поля, однако двигаться могут они только тогда, когда играет песня. Нарушителям правил грозит смерть. В конце поля стоит большая кукла с датчиками, считывающими движения игроков.В тизерной сцене после титров 2 сезона были намеки на то, что участники будут вновь играть в эту игру в новом сезоне, однако, возможно, в другом виде. Там же была представлена новая "кукла" в виде мальчика. Режиссер отметил, что его зовут "Чхол-су" и он станет одним из важнейших элементов сезона.Создатель подтвердил: 3 сезон станет последнимКак заявил автор идеи и режиссер сериала Хван Дон Хек изданию Entertainment Weekly, он намеревался ограничиться двумя сезонами, однако большое количество эпизодов заставило его разделить второй сезон на две части.По словам режиссера, изначально он не думал о том, чтобы снимать продолжения первого сезона, однако популярность сериала и ожидания фанатов заставили его поменять свое мнение."История, которую я хотел рассказать, полностью завершилась в конце третьего сезона", — отметил он.Создатель "Игры в кальмара" рассказал, как потерял 10 зубов от стрессаОдним из следствий того, что 2 и 3 сезоны фактически снимались одновременно, стал сильнейший стресс для создателей сериала.Вся съемочная команда испытывала сильнейшее напряжение в течение года. Сам Хван Дон Хек признавался, что такое состояние сказалось на здоровье, в связи с чем ему пришлось удалить десять зубов.Тем не менее работа была завершена, а зрители не только увидели второй сезон, но и ждут третий.Что известно о третьем сезонеСезон будет состоять из 6 эпизодов. Все они будут опубликованы Netflix 27 июня.Съемки завершены, монтаж готов: премьера — 27 июня 2025 годаСъемки над 3 сезоном "Игры в кальмара" официально завершились в августе 2024 года. Тогда же и стало известно, что премьера состоится через год.Монтаж серий был завершен в ноябре 2024 года. Тизер сезона вышел 6 мая 2025. Два трейлера зрители увидели 1 и 14 июня.Актёры возвращаются: Ли Чжон-джэ, Ли Бён-хон и другиеГлавный актерский состав останется прежним:В третьем сезоне, так же как и во втором, играет актриса Пак Гю-ен.Пак Гю-ен на премьере в Лондоне: свободный английский и яркий стиль12 июня в Лондоне прошла эксклюзивная премьера третьего сезона сериала. На мероприятии присутсвовала также известная южнокрейская актриса Пак Гю-ен, которая присоединилась к проекту еще во втором сезоне.Фанаты похвалили ее яркий образ и свободное знание английского языка.Факты о сериале: цифры, рекорды и интересные деталиСогласно данным Netlfix, два первых сезона сериала набрали суммарно 600 миллионов просмотров. При этом первый сезон стал самым популярным за всю историю платформы, а второй занял третье место в этом рейтинге, уступив место первому сезону и сериалу "Wednesday". Netflix получил шесть премий "Эмми".По данным аналитической компании Nielsen, после выхода второго сезона зрители за неделю потратили на сериал почти 5 миллиардов минут.Финал не конец: возможны спин-оффы после 3 сезонаНесмотря на то, что, по словам режиссера сериала, конец этой истории наступит в 3 сезоне, не исключены спин-оффы. О такой возможности заявлял сам Хван Дон Хек в интервью Hollywood Reporter. При этом они не будут продолжением сериала."Если я когда-нибудь захочу вернуться в мир "Игры в кальмара", это будет история о других персонажах с другой сюжетной линией", — отметил он.В беседе с Guardian режиссер также сказал несколько слов о концовке третьего сезона, не нарушив при этом конфиденциальность. По словам Хван Дон Хека, атмосфера станет более мрачной, а сам сезон будет посвящен вопросам о том, где находится последнее пристанище человека и есть ли еще у людей желание оставить будущим поколениям что-то лучшее.

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netflix, сериалы, южная корея