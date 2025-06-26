https://ria.ru/20250626/herson-2025510248.html

Украинский диверсант получил 23 года за диверсии против объектов в Крыму

Украинский диверсант получил 23 года за диверсии против объектов в Крыму - РИА Новости, 26.06.2025

Украинский диверсант получил 23 года за диверсии против объектов в Крыму

Херсонский областной суд приговорил украинского диверсанта, прошедшего подготовку в Великобритании и участвовавшего в диверсиях против инфраструктуры Крыма, к... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:43:00+03:00

2025-06-26T10:43:00+03:00

2025-06-26T10:43:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

великобритания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 26 июн - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил украинского диверсанта, прошедшего подготовку в Великобритании и участвовавшего в диверсиях против инфраструктуры Крыма, к 23 годам лишения свободы, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ России. "Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1985 года рождения, причастного к совершению диверсий против инфраструктуры Крыма, незаконному обороту и контрабанде оружия, взрывчатых веществ, незаконному пересечению государственной границы РФ. Установлено, что в период с 2022 год по 2023 год обвиняемый прошел на территории Великобритании и Украины специализированную подготовку по совершению диверсионных актов. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и оставшегося срока - в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 000 рублей.", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Следствие выяснило, что в январе 2024 года в составе организованной группы, вооруженной огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, обвиняемый совершил подрыв морской платформы газового месторождения в акватории Черного моря, принадлежащего одному из предприятий Крыма. В феврале 2024 года фигурант в составе разведывательно-диверсионной группы незаконно пересек государственную границу РФ и совершил повреждение объекта транспортной инфраструктуры. Приговор в законную силу не вступил. Следственным отделом Управления ФСБ России по Херсонской области в отношении фигуранта были возбуждены и расследованы уголовные дела по п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 226.1, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 4 ст. 222.2, ст. 281.2 УК России.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

https://ria.ru/20250625/fsb-2025252405.html

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республика крым

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происшествия, россия, республика крым, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)