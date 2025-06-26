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Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным - РИА Новости, 26.06.2025
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09:56 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gukezhev-2025501163.html
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным - РИА Новости, 26.06.2025
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
Награждённый Владимиром Путиным медалью "За спасение погибавших" студент Курского государственного университета Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь помочь... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:56:00+03:00
2025-06-26T09:56:00+03:00
владимир путин
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КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Награждённый Владимиром Путиным медалью "За спасение погибавших" студент Курского государственного университета Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь помочь раненной в результате атаки украинского дрона маленькой девочке, сообщила РИА Новости его сестра Диана Минаева.Согласно информации на сайте Курского государственного университета, в деревне Городище Рыльского района Курской области жилой дом подвергся атаке украинского дрона. Это привело к гибели пяти человек, включая двух маленьких детей. Двое других членов семьи были доставлены в тяжелом состоянии в местную больницу. Среди погибших был Илия Анатольевич Гукежев, студент первого курса магистратуры КГУ, завершивший бакалавриат по специальности картография и геоинформатика. Он планировал продолжить свою карьеру в сфере образования. Диана Минаева рассказала РИА Новости, что её брат всегда стремился помочь окружающим и погиб, не думая о себе, когда пытался найти помощь для раненой девочки."Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала она..Преподаватели с кафедры Курского государственного университета рассказали РИА Новости, что Илия был усердным и добрым студентом."Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район - он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил", рассказала РИА Новости куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.
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владимир путин
Владимир Путин
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

Награжденный Путиным студент Гукежев погиб, спасая раненную дроном ВСУ девочку

© Фото : Курский государственный университет Илия Гукежев
 Илия Гукежев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Курский государственный университет
Илия Гукежев. Архивное фото
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КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Награждённый Владимиром Путиным медалью "За спасение погибавших" студент Курского государственного университета Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь помочь раненной в результате атаки украинского дрона маленькой девочке, сообщила РИА Новости его сестра Диана Минаева.

Согласно информации на сайте Курского государственного университета, в деревне Городище Рыльского района Курской области жилой дом подвергся атаке украинского дрона. Это привело к гибели пяти человек, включая двух маленьких детей. Двое других членов семьи были доставлены в тяжелом состоянии в местную больницу. Среди погибших был Илия Анатольевич Гукежев, студент первого курса магистратуры КГУ, завершивший бакалавриат по специальности картография и геоинформатика. Он планировал продолжить свою карьеру в сфере образования. Диана Минаева рассказала РИА Новости, что её брат всегда стремился помочь окружающим и погиб, не думая о себе, когда пытался найти помощь для раненой девочки.

"Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала она..

Преподаватели с кафедры Курского государственного университета рассказали РИА Новости, что Илия был усердным и добрым студентом.

"Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район - он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил", рассказала РИА Новости куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.
 
Владимир Путин
 
 
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