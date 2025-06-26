Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Награждённый Владимиром Путиным медалью "За спасение погибавших" студент Курского государственного университета Илия Гукежев трагически погиб, пытаясь помочь раненной в результате атаки украинского дрона маленькой девочке, сообщила РИА Новости его сестра Диана Минаева.



Согласно информации на сайте Курского государственного университета, в деревне Городище Рыльского района Курской области жилой дом подвергся атаке украинского дрона. Это привело к гибели пяти человек, включая двух маленьких детей. Двое других членов семьи были доставлены в тяжелом состоянии в местную больницу. Среди погибших был Илия Анатольевич Гукежев, студент первого курса магистратуры КГУ, завершивший бакалавриат по специальности картография и геоинформатика. Он планировал продолжить свою карьеру в сфере образования. Диана Минаева рассказала РИА Новости, что её брат всегда стремился помочь окружающим и погиб, не думая о себе, когда пытался найти помощь для раненой девочки.



"Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник – маму, папу, и двоих детей... Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку ... занесли девочку в дом ... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила", – рассказала она..



Преподаватели с кафедры Курского государственного университета рассказали РИА Новости, что Илия был усердным и добрым студентом.



"Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район - он всегда помогал ... мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил", рассказала РИА Новости куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.