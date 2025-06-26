https://ria.ru/20250626/gruziya-2025634875.html

Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза

Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза - РИА Новости, 26.06.2025

Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза

Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:14:00+03:00

2025-06-26T18:14:00+03:00

2025-06-26T18:14:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа. Поправки получили поддержку 83 депутатов. "Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы. Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия