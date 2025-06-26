https://ria.ru/20250626/gruziya-2025634875.html
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза - РИА Новости, 26.06.2025
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:14:00+03:00
2025-06-26T18:14:00+03:00
2025-06-26T18:14:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа. Поправки получили поддержку 83 депутатов. "Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы. Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза
Парламент Грузии принял поправки в закон о ликвидации Совета нацбезопасности
ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Поправки получили поддержку 83 депутатов.
«
"Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии
будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы.
Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.