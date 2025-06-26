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Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза - РИА Новости, 26.06.2025
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18:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gruziya-2025634875.html
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза - РИА Новости, 26.06.2025
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:14:00+03:00
2025-06-26T18:14:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа. Поправки получили поддержку 83 депутатов. "Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы. Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.
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в мире, грузия
В мире, Грузия
Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совбеза

Парламент Грузии принял поправки в закон о ликвидации Совета нацбезопасности

© Фото : Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Parliament of Georgia
Заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательно чтении принял поправки в закон "О планировании и координации политики национальной безопасности", которые подразумевают ликвидацию Совета безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Поправки получили поддержку 83 депутатов.
«
"Согласно поправке, с 1 сентября 2025 года Совет национальной безопасности будет ликвидирован. Также было установлено, что правительство Грузии будет координирующим органом по планированию политики национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы.
Согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.
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