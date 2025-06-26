https://ria.ru/20250626/gruziya-2025472874.html

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны - РИА Новости, 26.06.2025

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:09:00+03:00

2025-06-26T01:09:00+03:00

2025-06-26T01:09:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны. "Оппозиция непосредственно ходила по коридорам европейских структур и выступала против предоставления Грузии визовой либерализации, когда принималось это решение. После этого радикальная оппозиция напрямую лоббировала против статуса кандидата, против начала переговоров… Эта кампания продолжается, кампания против национальных интересов Грузии", - заявил премьер журналистам. По словам премьера, "эти люди (оппозиционеры - ред.) работают против жизненно важных национальных интересов Грузии, они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и продолжают делать это до сих пор". Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. При этом власти страны заявляют, что сделают все возможное, чтобы стать членом Евросоюза в 2030 году.

https://ria.ru/20250623/gruzija-2024968305.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе