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Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны - РИА Новости, 26.06.2025
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01:09 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gruziya-2025472874.html
Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны
Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны - РИА Новости, 26.06.2025
Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:09:00+03:00
2025-06-26T01:09:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны. "Оппозиция непосредственно ходила по коридорам европейских структур и выступала против предоставления Грузии визовой либерализации, когда принималось это решение. После этого радикальная оппозиция напрямую лоббировала против статуса кандидата, против начала переговоров… Эта кампания продолжается, кампания против национальных интересов Грузии", - заявил премьер журналистам. По словам премьера, "эти люди (оппозиционеры - ред.) работают против жизненно важных национальных интересов Грузии, они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и продолжают делать это до сих пор". Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. При этом власти страны заявляют, что сделают все возможное, чтобы стать членом Евросоюза в 2030 году.
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны

Кобахидзе обвинил оппозицию Грузии в попытках помешать Евроинтеграции страны

© AP Photo / Irakli GedenidzeИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны.
"Оппозиция непосредственно ходила по коридорам европейских структур и выступала против предоставления Грузии визовой либерализации, когда принималось это решение. После этого радикальная оппозиция напрямую лоббировала против статуса кандидата, против начала переговоров… Эта кампания продолжается, кампания против национальных интересов Грузии", - заявил премьер журналистам.
По словам премьера, "эти люди (оппозиционеры - ред.) работают против жизненно важных национальных интересов Грузии, они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и продолжают делать это до сих пор".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. При этом власти страны заявляют, что сделают все возможное, чтобы стать членом Евросоюза в 2030 году.
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