Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать Евроинтеграции страны
Кобахидзе обвинил оппозицию Грузии в попытках помешать Евроинтеграции страны
© AP Photo / Irakli GedenidzeИраклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что члены оппозиционных партий продолжают мешать процессу европейской интеграции страны.
"Оппозиция непосредственно ходила по коридорам европейских структур и выступала против предоставления Грузии визовой либерализации, когда принималось это решение. После этого радикальная оппозиция напрямую лоббировала против статуса кандидата, против начала переговоров… Эта кампания продолжается, кампания против национальных интересов Грузии", - заявил премьер журналистам.
По словам премьера, "эти люди (оппозиционеры - ред.) работают против жизненно важных национальных интересов Грузии, они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и продолжают делать это до сих пор".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. При этом власти страны заявляют, что сделают все возможное, чтобы стать членом Евросоюза в 2030 году.