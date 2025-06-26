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В Ленинградской области задержали мужчину, взорвавшего гранату
В Ленинградской области задержали мужчину, взорвавшего гранату - РИА Новости, 26.06.2025
В Ленинградской области задержали мужчину, взорвавшего гранату
Полиция задержала жителя Ленинградской области, взорвавшего страйкбольную гранату в отместку за громкую музыку у соседей, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:59:00+03:00
2025-06-26T10:59:00+03:00
2025-06-26T10:59:00+03:00
происшествия
ленинградская область
кировский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, взорвавшего страйкбольную гранату в отместку за громкую музыку у соседей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать пятого июня в полицию Кировского района Ленобласти обратился житель... поселка Назия с сообщением о том, что на лестничной площадке у него произошел конфликт с 39-летним соседом из-за громкой музыки, который в отместку активировал страйкбольную гранату", – говорится в сообщении. Как отмечается, мужчину задержали в его квартире. В результате его выходки никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250626/kurgan-2025511862.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, кировский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Кировский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали мужчину, взорвавшего гранату
Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату за громкую музыку у соседей