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В ГД сказали, что нужно для признания киевского режима террористическим - РИА Новости, 26.06.2025
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17:17 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025610777.html
В ГД сказали, что нужно для признания киевского режима террористическим
В ГД сказали, что нужно для признания киевского режима террористическим - РИА Новости, 26.06.2025
В ГД сказали, что нужно для признания киевского режима террористическим
Соответствующая процедура нужна для признания киевского режима террористическим, даже несмотря на факт, что осуществляемая на Украине политика явно... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:17:00+03:00
2025-06-26T17:17:00+03:00
украина
андрей картаполов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соответствующая процедура нужна для признания киевского режима террористическим, даже несмотря на факт, что осуществляемая на Украине политика явно неонацистская и античеловеческая, сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Для этого нужны соответствующие процедуры, хотя на сегодняшний день, наверное, юридического такого признания нет, потому что уже всем очевидно, что из себя представляет киевский режим. Он не только террористический, он неонацистский и откровенно античеловеческий", - сказал он журналистам на вопрос о том, стоит ли на повестке вопрос, чтобы признать Украину террористическим государством или только руководство киевского режима. По словам Картаполова, даже европейские страны начали понимать, что из себя представляет киевский режим и "перестали сажать Зеленского за свой стол".
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украина, андрей картаполов, госдума рф
Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В ГД сказали, что нужно для признания киевского режима террористическим

ГД: нужна юридическая процедура для признания режима Киева террористическим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соответствующая процедура нужна для признания киевского режима террористическим, даже несмотря на факт, что осуществляемая на Украине политика явно неонацистская и античеловеческая, сказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Для этого нужны соответствующие процедуры, хотя на сегодняшний день, наверное, юридического такого признания нет, потому что уже всем очевидно, что из себя представляет киевский режим. Он не только террористический, он неонацистский и откровенно античеловеческий", - сказал он журналистам на вопрос о том, стоит ли на повестке вопрос, чтобы признать Украину террористическим государством или только руководство киевского режима.
По словам Картаполова, даже европейские страны начали понимать, что из себя представляет киевский режим и "перестали сажать Зеленского за свой стол".
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