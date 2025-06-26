https://ria.ru/20250626/gosduma-2025574836.html

В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных

В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных

Депутат ГД Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:04:00+03:00

2025-06-26T15:04:00+03:00

2025-06-26T15:04:00+03:00

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000149520_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_b8fdee88bc0bb70286369737ae988b29.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних животных по всей России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне, что позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны. Это обеспечит ответственное отношение владельцев к своим питомцам и повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах", - сказано в обращении. Автор обращения предлагает назвать такую идентификацию: "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учёте" или "Хвостик под контролем". По его мнению, это повысит привлекательность обязательной регистрации домашних питомцев. В документе уточняется, что в настоящее время обязательная регистрация домашних животных с идентификацией (например, с помощью микрочипирования) действует только в 19 регионах. Такая практика ещё не получила широкого распространения по всей территории России, особенно в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, что приводит к возникновению бездомных животных.

https://ria.ru/20250612/zhivotnye-2022406586.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество