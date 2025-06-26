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В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных - РИА Новости, 26.06.2025
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15:04 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025574836.html
В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных
В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных - РИА Новости, 26.06.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных
Депутат ГД Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:04:00+03:00
2025-06-26T15:04:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних животных по всей России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне, что позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны. Это обеспечит ответственное отношение владельцев к своим питомцам и повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах", - сказано в обращении. Автор обращения предлагает назвать такую идентификацию: "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учёте" или "Хвостик под контролем". По его мнению, это повысит привлекательность обязательной регистрации домашних питомцев. В документе уточняется, что в настоящее время обязательная регистрация домашних животных с идентификацией (например, с помощью микрочипирования) действует только в 19 регионах. Такая практика ещё не получила широкого распространения по всей территории России, особенно в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, что приводит к возникновению бездомных животных.
https://ria.ru/20250612/zhivotnye-2022406586.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных

Депутат Ткачев предложил ввести обязательную идентификацию домашних животных

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКошки тайской породы
Кошки тайской породы - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кошки тайской породы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат ГД Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в министерство сельского хозяйства РФ с предложением ввести обязательную идентификацию домашних животных по всей России, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести обязательную идентификацию домашних животных на федеральном уровне, что позволит эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев и решать проблему бездомных животных комплексно на территории всей страны. Это обеспечит ответственное отношение владельцев к своим питомцам и повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах", - сказано в обращении.
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Автор обращения предлагает назвать такую идентификацию: "Котопаспорт", "Паспорт для хвостика", "Ушки и хвостики в учёте" или "Хвостик под контролем". По его мнению, это повысит привлекательность обязательной регистрации домашних питомцев.
В документе уточняется, что в настоящее время обязательная регистрация домашних животных с идентификацией (например, с помощью микрочипирования) действует только в 19 регионах. Такая практика ещё не получила широкого распространения по всей территории России, особенно в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, что приводит к возникновению бездомных животных.
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