https://ria.ru/20250626/gosduma-2025481823.html
В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными цирками
В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными цирками - РИА Новости, 26.06.2025
В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными цирками
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:12:00+03:00
2025-06-26T05:12:00+03:00
2025-06-26T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с предложением рассмотреть возможность обязательного уведомления ведомства о календарном плане гастролирования передвижного цирка на квартал и включить обязательные проверки в каждом регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, Сергей Алексеевич, рассмотреть возможность совершенствования механизма контрольно-надзорных мероприятий в отношении передвижных цирков, а также уточнить специфику проведения проверок таких организаций", - сказано в обращении. Предлагается рассмотреть возможность обязательного уведомления Россельхознадзора о календарном плане гастролирования передвижного цирка на квартал и включить обязательные проверки в каждом регионе в соответствии с календарным планом, что позволит обеспечить прозрачную систему отслеживания местоположений цирков и контроль за содержанием животных в них. В письме Гусев отметил, что ведомство всегда оперативно реагирует на обращения, связанные с нарушением условий содержания животных в цирках, однако проблемной представляется ситуация, связанная с передвижными цирками, что обусловлено спецификой работы таких организаций, и в свою очередь может увеличивать риски нарушений. В пример депутат привел передвижные конструкции, используемые для содержания животных. Он уточнил, что они отличаются от стационарных и могут изнашиваться, становиться менее устойчивыми, а постоянная смена местоположения животных может сказываться на их здоровье. Россельхознадзор, как уточнил Гусев, утверждает план контроль-надзорных мероприятий, в соответствии с которым осуществляются плановые проверки цирков, однако возникает вопрос касательно плановых проверок передвижных цирковых организаций, ведь условия содержания животных могут меняться в зависимости от местности и климата, что, в свою очередь, не может быть зафиксировано в рамках одной проверки. Более того, парламентарий считает, что представляется затруднительным проведение плановой проверки цирка, который в течение календарного года находится на гастролях. Он рассказал, что в настоящий момент уведомление о гастролях передвижным цирком направляются за 10 дней, однако данная процедура информирования Россельхознадзора не позволяет определять будущие местоположения гастролирующих цирков. "Постоянные переезды могут негативно сказываться на здоровье животных, а временные конструкции для их содержания нередко изнашиваются и становятся небезопасными. Обязательное уведомление о гастролях на квартал вперед сделает систему прозрачной и позволит Россельхознадзору эффективно проверять, как содержатся животные в передвижных цирках", - сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023033450.html
https://ria.ru/20250520/zhivotnye-2017964231.html
https://ria.ru/20250612/zhivotnye-2022406586.html
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госдума рф
В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными цирками
Депутат Гусев предложил усилить контроль за передвижными цирками
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с предложением рассмотреть возможность обязательного уведомления ведомства о календарном плане гастролирования передвижного цирка на квартал и включить обязательные проверки в каждом регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, Сергей Алексеевич, рассмотреть возможность совершенствования механизма контрольно-надзорных мероприятий в отношении передвижных цирков, а также уточнить специфику проведения проверок таких организаций", - сказано в обращении.
Предлагается рассмотреть возможность обязательного уведомления Россельхознадзора о календарном плане гастролирования передвижного цирка на квартал и включить обязательные проверки в каждом регионе в соответствии с календарным планом, что позволит обеспечить прозрачную систему отслеживания местоположений цирков и контроль за содержанием животных в них.
В письме Гусев отметил, что ведомство всегда оперативно реагирует на обращения, связанные с нарушением условий содержания животных в цирках, однако проблемной представляется ситуация, связанная с передвижными цирками, что обусловлено спецификой работы таких организаций, и в свою очередь может увеличивать риски нарушений.
В пример депутат привел передвижные конструкции, используемые для содержания животных. Он уточнил, что они отличаются от стационарных и могут изнашиваться, становиться менее устойчивыми, а постоянная смена местоположения животных может сказываться на их здоровье.
Россельхознадзор, как уточнил Гусев, утверждает план контроль-надзорных мероприятий, в соответствии с которым осуществляются плановые проверки цирков, однако возникает вопрос касательно плановых проверок передвижных цирковых организаций, ведь условия содержания животных могут меняться в зависимости от местности и климата, что, в свою очередь, не может быть зафиксировано в рамках одной проверки.
Более того, парламентарий считает, что представляется затруднительным проведение плановой проверки цирка, который в течение календарного года находится на гастролях. Он рассказал, что в настоящий момент уведомление о гастролях передвижным цирком направляются за 10 дней, однако данная процедура информирования Россельхознадзора не позволяет определять будущие местоположения гастролирующих цирков.
"Постоянные переезды могут негативно сказываться на здоровье животных, а временные конструкции для их содержания нередко изнашиваются и становятся небезопасными. Обязательное уведомление о гастролях на квартал вперед сделает систему прозрачной и позволит Россельхознадзору эффективно проверять, как содержатся животные в передвижных цирках", - сказал Гусев РИА Новости.