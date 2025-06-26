https://ria.ru/20250626/gosduma-2025480016.html
В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность
В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность - РИА Новости, 26.06.2025
В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение первому заместителю Генерального РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T04:09:00+03:00
2025-06-26T04:09:00+03:00
2025-06-26T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение первому заместителю Генерального прокурора России Анатолию Разинкину с просьбой проверить детские наборы для экспериментов, произведенные компанией "Wow! How?" на безопасность и законность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в обращении. В письме Лантратова рассказала, что 24 июня текущего в СМИ была опубликована информация о чрезвычайном происшествии, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка при использовании детского набора для экспериментов с маркетилейса Ozon, произведенного компанией "Wow!How?". Она отметила, что, согласно опубликованным сведениям, в конце 2023 года двухлетний ребенок случайно употребил раствор гидроксида натрия (щелочь), входящего в состав вышеуказанного набора, что привело к тяжелому химическому ожогу ротоглотки, длительной госпитализации, проведению более 50 операций под общим наркозом, инвалидизации ребенка и угрозе его жизни и здоровью. В связи с этим политик считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о возможных нарушениях российского законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также ненадлежащем контроле за реализацией продукции, предназначенной для детей. Лантратова просить проверить законность и безопасность реализацию детских наборов для экспериментов, содержащих опасные химические вещества, наличие у продукции соответствующих сертификатов и разрешительных документов, а также соблюдение маркетплейсом Ozon и производителем "Wow!How?" требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности детских товаров.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025108642.html
https://ria.ru/20250610/deputat-2021958168.html
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общество, яна лантратова, ozon, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Ozon, Госдума РФ
В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность
Лантратова попросила проверить детские наборы для экспериментов на безопасность
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение первому заместителю Генерального прокурора России Анатолию Разинкину с просьбой проверить детские наборы для экспериментов, произведенные компанией "Wow! How?" на безопасность и законность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в обращении.
В письме Лантратова
рассказала, что 24 июня текущего в СМИ была опубликована информация о чрезвычайном происшествии, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка при использовании детского набора для экспериментов с маркетилейса Ozon
, произведенного компанией "Wow!How?".
Она отметила, что, согласно опубликованным сведениям, в конце 2023 года двухлетний ребенок случайно употребил раствор гидроксида натрия (щелочь), входящего в состав вышеуказанного набора, что привело к тяжелому химическому ожогу ротоглотки, длительной госпитализации, проведению более 50 операций под общим наркозом, инвалидизации ребенка и угрозе его жизни и здоровью.
В связи с этим политик считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о возможных нарушениях российского законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также ненадлежащем контроле за реализацией продукции, предназначенной для детей.
Лантратова просить проверить законность и безопасность реализацию детских наборов для экспериментов, содержащих опасные химические вещества, наличие у продукции соответствующих сертификатов и разрешительных документов, а также соблюдение маркетплейсом Ozon и производителем "Wow!How?" требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности детских товаров.