https://ria.ru/20250626/gosduma-2025480016.html

В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность

В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение первому заместителю Генерального РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:09:00+03:00

2025-06-26T04:09:00+03:00

2025-06-26T04:09:00+03:00

общество

яна лантратова

ozon

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение первому заместителю Генерального прокурора России Анатолию Разинкину с просьбой проверить детские наборы для экспериментов, произведенные компанией "Wow! How?" на безопасность и законность, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказано в обращении. В письме Лантратова рассказала, что 24 июня текущего в СМИ была опубликована информация о чрезвычайном происшествии, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка при использовании детского набора для экспериментов с маркетилейса Ozon, произведенного компанией "Wow!How?". Она отметила, что, согласно опубликованным сведениям, в конце 2023 года двухлетний ребенок случайно употребил раствор гидроксида натрия (щелочь), входящего в состав вышеуказанного набора, что привело к тяжелому химическому ожогу ротоглотки, длительной госпитализации, проведению более 50 операций под общим наркозом, инвалидизации ребенка и угрозе его жизни и здоровью. В связи с этим политик считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о возможных нарушениях российского законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также ненадлежащем контроле за реализацией продукции, предназначенной для детей. Лантратова просить проверить законность и безопасность реализацию детских наборов для экспериментов, содержащих опасные химические вещества, наличие у продукции соответствующих сертификатов и разрешительных документов, а также соблюдение маркетплейсом Ozon и производителем "Wow!How?" требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности детских товаров.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025108642.html

https://ria.ru/20250610/deputat-2021958168.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яна лантратова, ozon, госдума рф