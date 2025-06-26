В Германии во время ремонта танка погиб механик
В Германии механик погиб при взрыве во время обслуживания танка бундесвера
© Getty Images / picture alliance / Julian StratenschulteМашина скорой помощи в Нижней Саксонии, Германии
© Getty Images / picture alliance / Julian Stratenschulte
Машина скорой помощи в Нижней Саксонии, Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле.
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"По имеющейся на данный момент информации, во время работ (на территории казарм - ред.) по пока неустановленным причинам произошёл взрыв. В результате которого 26-летний сотрудник одной фирмы получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, несчастный случай произошёл накануне утром в ходе проведения технического обслуживания танка на территории казармы бундесвера в Нижней Саксонии близ города Целле.
Идет расследование, подробности произошедшего не разглашаются.
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