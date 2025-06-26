https://ria.ru/20250626/germanija-2025626611.html

В Германии во время ремонта танка погиб механик

В Германии во время ремонта танка погиб механик - РИА Новости, 26.06.2025

В Германии во время ремонта танка погиб механик

Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:54:00+03:00

2025-06-26T17:54:00+03:00

2025-06-26T18:32:00+03:00

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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле. "По имеющейся на данный момент информации, во время работ (на территории казарм - ред.) по пока неустановленным причинам произошёл взрыв. В результате которого 26-летний сотрудник одной фирмы получил смертельные травмы", - говорится в сообщении. По данным полиции, несчастный случай произошёл накануне утром в ходе проведения технического обслуживания танка на территории казармы бундесвера в Нижней Саксонии близ города Целле. Идет расследование, подробности произошедшего не разглашаются.

https://ria.ru/20240916/vzryv-1972901483.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нижняя саксония, германия