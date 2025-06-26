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В Германии во время ремонта танка погиб механик - РИА Новости, 26.06.2025
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17:54 26.06.2025 (обновлено: 18:32 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/germanija-2025626611.html
В Германии во время ремонта танка погиб механик
В Германии во время ремонта танка погиб механик - РИА Новости, 26.06.2025
В Германии во время ремонта танка погиб механик
Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:54:00+03:00
2025-06-26T18:32:00+03:00
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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле. "По имеющейся на данный момент информации, во время работ (на территории казарм - ред.) по пока неустановленным причинам произошёл взрыв. В результате которого 26-летний сотрудник одной фирмы получил смертельные травмы", - говорится в сообщении. По данным полиции, несчастный случай произошёл накануне утром в ходе проведения технического обслуживания танка на территории казармы бундесвера в Нижней Саксонии близ города Целле. Идет расследование, подробности произошедшего не разглашаются.
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в мире, нижняя саксония, германия
В мире, Нижняя Саксония, Германия
В Германии во время ремонта танка погиб механик

В Германии механик погиб при взрыве во время обслуживания танка бундесвера

© Getty Images / picture alliance / Julian StratenschulteМашина скорой помощи в Нижней Саксонии, Германии
Машина скорой помощи в Нижней Саксонии, Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / picture alliance / Julian Stratenschulte
Машина скорой помощи в Нижней Саксонии, Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Механик погиб в германской земле Нижняя Саксония в результате взрыва во время технического обслуживания танка немецкой армии, сообщает полиция города Целле.
«
"По имеющейся на данный момент информации, во время работ (на территории казарм - ред.) по пока неустановленным причинам произошёл взрыв. В результате которого 26-летний сотрудник одной фирмы получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, несчастный случай произошёл накануне утром в ходе проведения технического обслуживания танка на территории казармы бундесвера в Нижней Саксонии близ города Целле.
Идет расследование, подробности произошедшего не разглашаются.
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