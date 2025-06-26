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Газпромбанк: устойчивая повестка - поле международных возможностей бизнеса

Газпромбанк: устойчивая повестка - поле международных возможностей бизнеса - РИА Новости, 26.06.2025

Газпромбанк: устойчивая повестка - поле международных возможностей бизнеса

В свете последних геополитических потрясений зеленая повестка, казалось бы, отошла на второй план. Однако и властные структуры, и бизнес во всем мире понимают... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T21:31:00+03:00

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В свете последних геополитических потрясений зеленая повестка, казалось бы, отошла на второй план. Однако и властные структуры, и бизнес во всем мире понимают огромную важность заботы об экологии с точки зрения долгосрочного устойчивого развития. О том, какая работа идет в этом направлении в России и на уровне международных организаций, рассказала в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ-2025 первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.– В каких мероприятиях, посвященных устойчивому развитию, принял участие Газпромбанк на ПМЭФ?– Традиционно на площадке ПМЭФ наш банк проводит партнерскую сессию. В этом году выбрали тему "Капитал энергетического сектора. Поиск эффективных решений для развивающихся стран". Это был очень важный диалог о подходах к сбалансированному и справедливому обеспечению растущих потребностей в энергии. Как ожидается, в 2050 году спрос на электроэнергию увеличится почти вдвое, а общее потребление энергии вырастет на 20%. Это огромная цифра, и этот процесс почти полностью будет идти за счет развивающихся стран. Именно поэтому так важен баланс между наиболее эффективными решениями, которые уже есть на рынке, и долгосрочными целями, связанными с благополучием населения в каждой отдельной стране с ее инфраструктурными, экономическими, демографической особенностями.Мы очень рады, что в сессии Газпромбанка приняли участие Генеральный секретарь ОПЕК, Заместитель генерального директора МАГАТЭ, глава Российского энергетического агентства, ведущие эксперты и представители иностранных государств. Банк многое делает для продвижения взвешенных подходов к финансированию энергетического сектора. И прежде всего это касается развития устойчивых проектов в традиционных энергетических отраслях. Здесь заложен огромный потенциал, который зачастую превышает экологическую отдачу от инвестиций в чисто зеленые проекты. Для стран Глобального Юга это по-настоящему важно. Мы видим отклик и интерес к данной теме на ведущих международных площадках, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС.– Газпромбанк недавно стал председателем Рабочей группы Делового совета ШОС "Энергетика и зеленая экономика". Как вы оцениваете потенциал новой площадки?– Хочется отдельно отметить значимую роль Делового совета ШОС в развитии многостороннего сотрудничества. Это, на мой взгляд, важный механизм интеграции усилий бизнес-сообщества и государственной власти. Нынешний 2025 год был объявлен ШОС годом устойчивого развития, для всех стран-участниц эти вопросы имеют значение. Одним из наиболее перспективных вопросов в Деловом совете, и вообще в рамках деятельности ШОС, становится энергетическое сотрудничество. Поэтому создание российской части рабочей группы по энергетике и "зеленой" экономике – важная и своевременная инициатива. Рабочая группа объединила представителей крупнейшего российского бизнеса, в том числе: "Новатэк", "РусГидро", "Интер РАО", "Русал", НЛМК, "Сибур", "Еврохим". Мы уверены, что в дальнейшем формат рабочей группы быстро перейдет в многосторонний, как он существует сейчас в БРИКС, где уже показал свою эффективность.Приоритетное направление деятельности рабочей группы — развитие инфраструктуры для использования экологичного топлива, поддержка переходных проектов, развитие торговли товарами с низким углеродным следом, внедрение механизмов учета климатических эффектов на единицу инвестиций. Газпромбанк как председатель рабочей группы видит ее миссию в продвижении комплексных сбалансированных решений, которые позволили бы странам ШОС адаптироваться к вызовам энергоперехода, а вызовы эти очень существенны, и в финансовом, и в инфраструктурном смыслах. И конечно, важная часть предстоящей работы - технологический обмен и трансфер инновационных решений.– Продолжая тему международного партнерства: в 2024 году Газпромбанк также являлся председателем целевой подгруппы по зеленому финансированию Делового совета БРИКС. Какие ключевые инициативы выдвигались в рамках подгруппы? Удалось ли укрепить сотрудничество с международными партнерами? Какие вы видите перспективы развития по этому направлению?– В 2024 году подгруппой были разработаны и согласованы с зарубежными партнерами две основные инициативы: Концепция переходного финансирования БРИКС и создание экспертного объединения по вопросам устойчивого развития. Также работа Целевой подгруппы была сосредоточена на создании единого углеродного рынка, в результате чего была согласована дорожная карта по развитию углеродного рынка БРИКС уже в рамках бразильского председательства в этом году.Партнеры взаимодействуют очень активно и, что приятно, среди контрагентов со стороны стран БРИКС мы видим крупный бизнес, который реально заинтересован в повестке, имеет внутренний ресурс для ее продвижения и готов инвестировать в это свое время и деньги.В настоящий момент идет активная работа по формированию состава участников новой платформы — Sustainable Development Network, которая была учреждена в 2024 году в ответ на растущую потребность в постоянной экспертной площадке для выработки согласованных подходов. Предполагается, что к платформе присоединятся ведущие корпорации и аналитические центры стран БРИКС. Высока вероятность того, что в рамках делового форума БРИКС в Рио-де-Жанейро удастся официально объявить о полноценном запуске работы платформы.Механизм Делового совета БРИКС показал свою эффективность, и я надеюсь, что на площадке Делового совета ШОС мы увидим аналогичную картину.– Какова в настоящее время доля зеленых проектов в расходах российского крупного бизнеса? В чем, на ваш взгляд, основные трудности в продвижении зеленой повестки в корпоративной среде?– По нашим оценкам, ежегодный рост расходов бизнеса на экологию составляет от 15 до 17%, что существенно опережает темпы роста ВВП. Бизнес несет огромные затраты в части экологии. Если говорить о банковской сфере, на начало 2025 года ответственные активы российских банков достигли 7 триллионов рублей, прибавив за год 27%. Это очень серьезная цифра. Для сравнения, корпоративное кредитование расширилось за тот же период лишь на 18%. Сегодня устойчивые проекты занимают 8% в общем объеме корпоративного кредитования. Правда, если сравнить со странами АТР, это не так много — там показатель составляет не менее 19%. Нам есть, к чему стремиться. Половина российских ответственных активов — это кредиты с устойчивыми ковенантами, остальное — зеленые кредиты. Следовательно, на зеленые проекты направляется около 4% от общего объема кредитного финансирования. Доля зеленых проектов (в том числе с привлечением долгового капитала) в расходах крупного бизнеса неуклонно растет. В чем интерес бизнеса? Устойчивое развитие рассматривается как фактор долгосрочной конкурентоспособности для компании, и это находит отражение в инвестиционных стратегиях и операционных приоритетах.В свою очередь, к барьерам продвижения зеленой повестки можно отнести высокую стоимость трансформации и ограниченный доступ к специализированным источникам финансирования. В отраслях с высокой углеродоемкостью и длинным инвестиционным циклом эти факторы особенно заметны. Поэтому в условиях сдерживающих процентных ставок становятся востребованы те операционные решения, которые связаны с управлением энерго- и ресурсопотреблением. Именно они позволяют достичь не только экологических эффектов, но и сократить расходы компаний.Глобально для России, и для множества других развивающихся стран, мы видим большой потенциал не столько в чисто "зеленых" проектах, сколько в так называемых "переходных". По сути, это проекты, которые позволяют привлекать "окрашенное" финансирование в сектора с традиционно высокими выбросами. В России крупный бизнес работает преимущественно в тяжелой промышленности, поэтому такие проекты для нас являются "низковисящими фруктами". В этих отраслях почти всегда уже есть серьезная экологическая экспертиза и капитал. А главное – там есть глубокие инженерные компетенции, необходимые для реализации соответствующих проектов.В прошлом году команда Газпромбанка выступила организатором нового для российского рынка формата – облигаций климатического перехода. Эмитентом дебютного выпуска на 10 миллиардов рублей стала металлургическая компания АО "ХК Металлоинвест". Она стала первопроходцем, выпустив облигации на выполнение цели по снижению выбросов в рамках своей стратегии.Еще из позитивных изменений: Банк России готовится запустить меры риск-ориентированного стимулирования устойчивых проектов. Мы на экспертном уровне участвуем в расчете эффектов для экономики и экологии и надеемся, что под стимулирование в дальнейшем попадут не только зеленые проекты, но и переходные.– Поделитесь своими впечатлениями от нынешнего форума: в чем видите его значение?– В первую очередь хочу сказать о высоком уровне международного участия, который действительно возрос в сравнении с двумя-тремя предыдущими годами. Это наблюдается как с точки зрения участия руководителей крупнейших организаций, так и более сильного экспертного состава. Много говорится о международном взаимодействии, об эффективной работе на существующих площадках – БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН. В эти форматы стал больше вовлекаться бизнес, что очень правильно: раньше это в большей степени было прерогативой министерств иностранных дел, профильных ведомств. Сейчас мы видим, что бизнес нарастил компетенции и видит в этой работе долгосрочный смысл. В фокусе остаются вопросы справедливого и сбалансированного экономического развития и поиск решений для развивающихся стран.Для Газпромбанка участие в форуме стало возможностью обменяться опытом с ключевыми игроками из разных регионов мира. Это всегда придает импульс и нашей внутренней повестке, и международному сотрудничеству, и новым проектам.

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россия, рио-де-жанейро (город), атр, брикс, газпромбанк, шос, интервью, экономика