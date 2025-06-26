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В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты - РИА Новости, 26.06.2025
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09:27 26.06.2025 (обновлено: 15:16 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html
В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты
В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты - РИА Новости, 26.06.2025
В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты
В Санкт-Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, собиравшую данные о российских военных для совершения терактов, сообщила ФСБ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:27:00+03:00
2025-06-26T15:16:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
санкт-петербург
whatsapp inc.
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, собиравшую данные о российских военных для совершения терактов, сообщила ФСБ."Задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", — говорится в заявлении.У злоумышленницы изъяли средства связи, на которых была переписка с координаторами из соседней страны в мессенджере WhatsApp. Задержанная признала, что передавала сведения "представителю Украины". Этот человек назвался Денисом и спросил, может ли она по его просьбе "поездить, посмотреть адреса, дома"."На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", — описала преступница одно из заданий. На другом ее попросили проверить, "горит ли свет в каком-то из домов, много ли людей и машину конкретную".Женщина уверяет, что не задумывалась о том, что могла нанести ущерб стране.Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Фигурантку заключили под стражу. ФСБ обращает внимание россиян, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий.
https://ria.ru/20250625/fsb-2025298394.html
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россия
украина
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353
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Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб
Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет". Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, санкт-петербург, whatsapp inc.
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Санкт-Петербург, WhatsApp Inc.

В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, собиравшую данные о российских военных для совершения терактов, сообщила ФСБ.
"Задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", — говорится в заявлении.
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У злоумышленницы изъяли средства связи, на которых была переписка с координаторами из соседней страны в мессенджере WhatsApp. Задержанная признала, что передавала сведения "представителю Украины". Этот человек назвался Денисом и спросил, может ли она по его просьбе "поездить, посмотреть адреса, дома".
"На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", — описала преступница одно из заданий. На другом ее попросили проверить, "горит ли свет в каком-то из домов, много ли людей и машину конкретную".
Женщина уверяет, что не задумывалась о том, что могла нанести ущерб стране.
Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Фигурантку заключили под стражу.
ФСБ обращает внимание россиян, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаСанкт-ПетербургWhatsApp Inc.
 
 
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