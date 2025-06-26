https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html

В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты

В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты - РИА Новости, 26.06.2025

В Петербурге задержали пособницу Украины, помогавшую готовить теракты

В Санкт-Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, собиравшую данные о российских военных для совершения терактов, сообщила ФСБ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:27:00+03:00

2025-06-26T09:27:00+03:00

2025-06-26T15:16:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

санкт-петербург

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025493996_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb9591586f0181e24e78e9e7ead180ee.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, собиравшую данные о российских военных для совершения терактов, сообщила ФСБ."Задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций", — говорится в заявлении.У злоумышленницы изъяли средства связи, на которых была переписка с координаторами из соседней страны в мессенджере WhatsApp. Задержанная признала, что передавала сведения "представителю Украины". Этот человек назвался Денисом и спросил, может ли она по его просьбе "поездить, посмотреть адреса, дома"."На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины", — описала преступница одно из заданий. На другом ее попросили проверить, "горит ли свет в каком-то из домов, много ли людей и машину конкретную".Женщина уверяет, что не задумывалась о том, что могла нанести ущерб стране.Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Фигурантку заключили под стражу. ФСБ обращает внимание россиян, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025298394.html

https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб Задержанная в Петербурге пособница украинских спецслужб призналась, что у нее было задание узнать расположение зданий, въездов и выездов, "горит ли свет". Когда ее спросили, осознавали ли она, что ее действия могли нанести ущерб, женщина ответила, что не задумывалась об этом. 2025-06-26T09:27 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, санкт-петербург, whatsapp inc.