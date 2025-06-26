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Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний - РИА Новости, 26.06.2025
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15:02 26.06.2025 (обновлено: 15:08 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/frantsija-2025573875.html
Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний
Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний - РИА Новости, 26.06.2025
Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний
Во Франции зарегистрировали более 75 тысяч разрядов молний в ходе беспрецедентной грозы, обрушившейся на территорию страны накануне, двое человек погибли, еще... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:02:00+03:00
2025-06-26T15:08:00+03:00
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Во Франции зарегистрировали более 75 тысяч разрядов молний в ходе беспрецедентной грозы, обрушившейся на территорию страны накануне, двое человек погибли, еще 17 пострадали, сообщает радиостанция Franceinfo. "Французская обсерватория торнадо и сильных гроз сообщила, что за двое суток в небе было зафиксировано более 75 000 ударов молний", - сообщила радиостанция. После волны жары во Франции, когда температуры в ряде городов достигли 35-40 градусов, на страну обрушились беспрецедентные по мощности грозы. Национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела предпоследний, оранжевый, уровень погодной угрозы почти в половине департаментов страны (42). Из-за порывов ветра, достигавших скорости 140 км/ч, повалило множество деревьев, были повреждены ЛЭП. От падения деревьев погибли мужчина 59 лет и 12-летний ребенок. Как сообщили в оперативном центре управления кризисными ситуациями гражданской безопасности, еще 17 человек пострадали, одни из них находится в критическом состоянии. Более 100 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без электричества. В департаменте Эр в Нормандии грозой разрушило церковную колокольню, колокол рухнул внутрь здания, проломив крышу. Затопило множество улиц, ряд станций столичного метро также закрылись из-за подтопления. В четверг утром парки и скверы во французской столице все еще закрыты по причине сохраняющихся погодных рисков.
https://ria.ru/20250623/shtorm-2024727508.html
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Удары молнии во время грозы во Франции
Во Франции зарегистрировали более 75 тыс разрядов молний в ходе беспрецедентной грозы, обрушившейся на территорию страны накануне, пишут местные СМИ. Порывы ветра, как утверждается, достигали 140 км/ч. От падения деревьев погибли двое, пострадали из-за инцидентов, связанных с непогодой, 17 человек. До сих пор более 100 тысяч домохозяйств остаются без электричества, затоплено множество улиц, закрыты несколько станций столичного метро.
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в мире, франция, нормандия
В мире, Франция, Нормандия
Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний

Во Франции зафиксировали более 75 тысяч разрядов молний во время грозы

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Во Франции зарегистрировали более 75 тысяч разрядов молний в ходе беспрецедентной грозы, обрушившейся на территорию страны накануне, двое человек погибли, еще 17 пострадали, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Французская обсерватория торнадо и сильных гроз сообщила, что за двое суток в небе было зафиксировано более 75 000 ударов молний", - сообщила радиостанция.
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После волны жары во Франции, когда температуры в ряде городов достигли 35-40 градусов, на страну обрушились беспрецедентные по мощности грозы. Национальная метеослужба "Метео-Франс" ввела предпоследний, оранжевый, уровень погодной угрозы почти в половине департаментов страны (42).
Из-за порывов ветра, достигавших скорости 140 км/ч, повалило множество деревьев, были повреждены ЛЭП. От падения деревьев погибли мужчина 59 лет и 12-летний ребенок. Как сообщили в оперативном центре управления кризисными ситуациями гражданской безопасности, еще 17 человек пострадали, одни из них находится в критическом состоянии.
Более 100 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без электричества. В департаменте Эр в Нормандии грозой разрушило церковную колокольню, колокол рухнул внутрь здания, проломив крышу.
Затопило множество улиц, ряд станций столичного метро также закрылись из-за подтопления.
В четверг утром парки и скверы во французской столице все еще закрыты по причине сохраняющихся погодных рисков.
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