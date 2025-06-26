https://ria.ru/20250626/frantsija-2025514047.html

Во Франции из-за шторма погибли два человека

Во Франции из-за шторма погибли два человека - РИА Новости, 26.06.2025

Во Франции из-за шторма погибли два человека

Не менее двух человек погибли и один пострадал в трех регионах Франции из-за натиска шторма, пишет издание Figaro. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Не менее двух человек погибли и один пострадал в трех регионах Франции из-за натиска шторма, пишет издание Figaro. "После сильной жары, температура которой в нескольких регионах материковой Франции превысила 35 градусов по Цельсию, в среду на большей части территории страны прошли грозы, в результате чего в Майенне (на западе - ред.) и Тарне-и-Гаронне (на юге - ред.) зарегистрировано не менее двух погибших", - говорится в публикации. По данным издания, погибшие - 59-летний мужчина и 12-летний мальчик, оба лишились жизни из-за падения на них деревьев. Также указывается, что в населенном пункте Пате департамента Луаре к югу от Парижа 82-летний мужчина пострадал от удара молнии, он госпитализирован. Французская национальная метеорологическая служба сообщает, что на территории почти всех департаментов страны, за исключением западного и южного побережья, объявлен желтый уровень опасности, в восточной части и на севере Франции действует оранжевый уровень. Подчеркивается, что в ночь со среды на четверг через всю страну проходит волна непогоды.

https://ria.ru/20250623/shtorm-2024727508.html

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