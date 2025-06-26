Во Франции из-за шторма погибли два человека
Figaro: в трех регионах Франции из-за шторма погибли два человека
© Фото : соцсетиГроза в Париже, Франция. 25 июня 2025
© Фото : соцсети
Гроза в Париже, Франция. 25 июня 2025
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Не менее двух человек погибли и один пострадал в трех регионах Франции из-за натиска шторма, пишет издание Figaro.
"После сильной жары, температура которой в нескольких регионах материковой Франции превысила 35 градусов по Цельсию, в среду на большей части территории страны прошли грозы, в результате чего в Майенне (на западе - ред.) и Тарне-и-Гаронне (на юге - ред.) зарегистрировано не менее двух погибших", - говорится в публикации.
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По данным издания, погибшие - 59-летний мужчина и 12-летний мальчик, оба лишились жизни из-за падения на них деревьев. Также указывается, что в населенном пункте Пате департамента Луаре к югу от Парижа 82-летний мужчина пострадал от удара молнии, он госпитализирован.
Французская национальная метеорологическая служба сообщает, что на территории почти всех департаментов страны, за исключением западного и южного побережья, объявлен желтый уровень опасности, в восточной части и на севере Франции действует оранжевый уровень. Подчеркивается, что в ночь со среды на четверг через всю страну проходит волна непогоды.