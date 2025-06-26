СМИ сообщили о провальных итогах саммита ЕС
Словакия не одобрила 18-й пакет санкций против России на саммите ЕС
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите ЕС в четверг не одобрил 18-й пакет санкций против РФ, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление об Украине, сообщил венгерский портал Index.
Издание напомнило, что Орбан перед саммитом заявил, что получил от ЕС "очень хорошее предложение" в связи с 18-м пакетом санкций, а Фицо назвал конструктивными свои переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Орбан на странице в соцсети Facebook * подтвердил, что страной, не поддержавшей заявление, стала Венгрия.
В документе, выпущенном по итогам саммита ЕС, говорится, что текст заявления касательно Украины был поддержан 26 странами из 27. В неутвержденном проекте итогового заявления речь шла о начале переговоров с Киевом о присоединении к сообществу.
Орбан перед началом саммита говорил, что на саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Он также озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.