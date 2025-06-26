https://ria.ru/20250626/ermak-2025624091.html

СМИ: смена премьера на Украине может усилить влияние Ермака

СМИ: смена премьера на Украине может усилить влияние Ермака - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: смена премьера на Украине может усилить влияние Ермака

Увольнение премьера Украины Дениса Шмыгаля и его замена на Юлию Свириденко, которая сейчас занимает должность министра экономики, может усилить влияние главы... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:49:00+03:00

2025-06-26T17:49:00+03:00

2025-06-26T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Увольнение премьера Украины Дениса Шмыгаля и его замена на Юлию Свириденко, которая сейчас занимает должность министра экономики, может усилить влияние главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Это (смена премьера – ред.) усиление позиций Ермака, который стремится максимально усилить свое влияние на вертикаль власти, перекрывая "боковые течения". Шмыгаль в этом плане был более многовекторным. Ориентировался не только на Банковую (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.)", - приводит "Страна.ua" слова своего источника, близкого к офису Зеленского. По мнению собеседника издания, также смена премьера и обновление кабмина позволят "спустить пар" в обществе после череды коррупционных скандалов и на фоне проблем ВСУ на фронте. "Все эти проблемы переложат на прежний кабмин. А новый, если к тому времени не заключат перемирие, будет презентован как "правительство национальной мобилизации" для длительной войны. Хотя, понятно, что ничем принципиально кабмин Свириденко от кабмина Шмыгаля отличаться не будет. Хотя и многих министров, конечно, поменяют, но кардинально это никак ситуацию не поменяет. Как управлялось все из Банковой, так и будет управляться", - сообщил источник. Собеседник издания отмечает, что пока есть юридические проблемы с отставкой кабмина, его полномочия не могут быть прекращены во время действия военного положения. А отставка премьера влечет отставку всего правительства. Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.

https://ria.ru/20250619/ermak-2024052649.html

https://ria.ru/20250619/ermak-2024062703.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины