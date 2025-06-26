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Опрос показал, сколько пользователей электросамокатов получали травмы - РИА Новости, 26.06.2025
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03:36 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html
Опрос показал, сколько пользователей электросамокатов получали травмы
Опрос показал, сколько пользователей электросамокатов получали травмы - РИА Новости, 26.06.2025
Опрос показал, сколько пользователей электросамокатов получали травмы
Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:36:00+03:00
2025-06-26T03:36:00+03:00
электросамокат
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами, при этом лишь у 13% самокатчиков оформлена страховка, говорится в исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&amp;Co и компании "СберСтрахование", которое есть у РИА Новости. Аналитики, опросив с 11 по 19 июня 2025 года 43 633 пользователя ресурсов медиахолдинга, выяснили, что из числа всех опрошенных "регулярно ездят на электросамокатах 20%". Среди таких пользователей 18% получали травмы во время катания на электросамокате: из них большинство отделались ушибами и ссадинами, а остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьезные травмы. "При этом страхуются от подобных ситуаций только 13% активных пользователей такого транспорта", - указывается в исследовании. "Даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22% опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тысяч рублей", - рассказал директор розничного страхования "СберСтрахования" Дмитрий Пурсанов. За весь прошлый сезон проката самокатов, с 26 марта по 15 ноября 2024 года, страховая компания получила почти 17 тысяч заявлений в связи с травмами. А в этом сезоне, который стартовал раньше, с 15 марта, было получено уже более 7 тысяч заявлений о травмах от граждан, указали аналитики. Авторы исследования выяснили также, что больше половины регулярных пользователей самокатов обзавелись собственными средствами индивидуальной мобильности, а 45% их арендуют. При этом 49% любителей самокатов катаются на них ради развлечения. "Еще 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6% применяют этот транспорт в своей работе", - добавили аналитики.
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электросамокат, россия
электросамокат, Россия
Опрос показал, сколько пользователей электросамокатов получали травмы

Каждый пятый активный пользователь электросамокатов в России получал травмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты
Девушки берут на прокат электросамокаты - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Среди россиян, которые регулярно пользуются электросамокатами, почти каждый пятый получал травмы во время катания - большинство отделались ушибами и ссадинами, при этом лишь у 13% самокатчиков оформлена страховка, говорится в исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и компании "СберСтрахование", которое есть у РИА Новости.
Аналитики, опросив с 11 по 19 июня 2025 года 43 633 пользователя ресурсов медиахолдинга, выяснили, что из числа всех опрошенных "регулярно ездят на электросамокатах 20%". Среди таких пользователей 18% получали травмы во время катания на электросамокате: из них большинство отделались ушибами и ссадинами, а остальные 5% получали вывихи, переломы или более серьезные травмы. "При этом страхуются от подобных ситуаций только 13% активных пользователей такого транспорта", - указывается в исследовании.
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"Даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах. Так, 22% опрошенных, столкнувшихся с травмами при катании, рассказали, что потратили на лечение и восстановление более 15 тысяч рублей", - рассказал директор розничного страхования "СберСтрахования" Дмитрий Пурсанов.
За весь прошлый сезон проката самокатов, с 26 марта по 15 ноября 2024 года, страховая компания получила почти 17 тысяч заявлений в связи с травмами. А в этом сезоне, который стартовал раньше, с 15 марта, было получено уже более 7 тысяч заявлений о травмах от граждан, указали аналитики.
Авторы исследования выяснили также, что больше половины регулярных пользователей самокатов обзавелись собственными средствами индивидуальной мобильности, а 45% их арендуют.
При этом 49% любителей самокатов катаются на них ради развлечения. "Еще 45% используют их как удобный и быстрый способ добраться до метро или нужного места. Остальные 6% применяют этот транспорт в своей работе", - добавили аналитики.
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