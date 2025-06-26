https://ria.ru/20250626/ekonomist-2025568837.html

Эксперт назвал бесценным для науки янтарь с древним тараканом

Эксперт назвал бесценным для науки янтарь с древним тараканом - РИА Новости, 26.06.2025

Эксперт назвал бесценным для науки янтарь с древним тараканом

Янтарь возрастом 35-40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри, добытый в Калининградской области, является бесценным образцом, особенно для... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:43:00+03:00

2025-06-26T14:43:00+03:00

2025-06-26T16:41:00+03:00

калининградская область

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Янтарь возрастом 35-40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри, добытый в Калининградской области, является бесценным образцом, особенно для российской и мировой науки, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Янтарь возрастом 35-40 миллионов лет с сохранившимся древним тараканом внутри добыли на Калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщила ранее в четверг пресс-служба предприятия. Отмечалось, что этот камень станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума. "Такой образец попросту уникален и в прямом смысле слова бесценен. Он, по сути, дороже любого алмаза, поскольку содержит в себе редкое насекомое, жившее в палеогене", - оценил находку эксперт. Он отметил, что насекомых в кусках янтаря обнаруживали не раз, однако подобные образцы редки и их коллекции в крупнейших геологических музеях мира сравнительно скромны. "Значимость этой находки для российской и мировой науки сложно переоценить - благодаря ей мы лучше поймем, как развивалась жизнь на Земле", - добавил Хазанов. АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

https://ria.ru/20250105/metall-1992582716.html

https://realty.ria.ru/20250325/gosduma-2007160604.html

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калининградская область, россия, калининградский янтарный комбинат, ростех, общество