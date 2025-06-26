https://ria.ru/20250626/ekonomika-2025650537.html

Российский рынок акций в четверг подрос на 0,23 процента

Российский рынок акций в четверг подрос на 0,23 процента - РИА Новости, 26.06.2025

Российский рынок акций в четверг подрос на 0,23 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,23%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:59:00+03:00

2025-06-26T18:59:00+03:00

2025-06-26T18:59:00+03:00

экономика

московская биржа

ципр-2025

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23% - до 2 797,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,21%, до 1 126,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,13% - до 1 179,54 пункта.

https://ria.ru/20250626/ekonomika-2025649998.html

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экономика, московская биржа, ципр-2025