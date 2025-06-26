https://ria.ru/20250626/ekonomika-2025649998.html

Российские банки в мае заработали 296 миллиардов рублей чистой прибыли

Российские банки в мае заработали 296 миллиардов рублей чистой прибыли - РИА Новости, 26.06.2025

Российские банки в мае заработали 296 миллиардов рублей чистой прибыли

Российские банки в мае заработали 296 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 13% выше результата апреля, говорится в информационно-аналитическом материале... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:55:00+03:00

2025-06-26T18:55:00+03:00

2025-06-26T18:55:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские банки в мае заработали 296 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 13% выше результата апреля, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 296 миллиардов рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на 13% выше результата апреля (261 миллиард рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9 с 16,9%", - говорится в материалах регулятора. Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 277 миллиардов рублей (+105 миллиардов рублей, +62%). На динамику повлияло сокращение отчислений в резервы (-75 миллиардов рублей или -33%): они были частично восстановлены по экосистемным инвестициям. Кроме того, снизились операционные расходы, главным образом на персонал (-18 миллиардов рублей или -5%). "Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (+54 миллиарда рублей), составил около 350 миллиардов рублей (245 миллиарда рублей в апреле)", - также сообщается в обзоре.

https://ria.ru/20250625/tsb-2025426925.html