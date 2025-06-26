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На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу - РИА Новости, 26.06.2025
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09:14 26.06.2025 (обновлено: 13:55 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ekaterinburg-2025494782.html
На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу
На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу - РИА Новости, 26.06.2025
На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу
Гражданин Китая задержан в аэропорту Екатеринбурга при попытке ввести около 60 килограммов ботинок только на правую ногу, сообщает Уральское таможенное... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:14:00+03:00
2025-06-26T13:55:00+03:00
происшествия
китай
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Гражданин Китая задержан в аэропорту Екатеринбурга при попытке ввести около 60 килограммов ботинок только на правую ногу, сообщает Уральское таможенное управление. "В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте. Со слов гражданина, образцы обуви предназначены для последующей торговли на рынке Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по установленной форме. Обувь отправлена на товарную экспертизу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250516/sheremetevo-2017308705.html
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происшествия, китай, екатеринбург
Происшествия, Китай, Екатеринбург
На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками на правую ногу

На Урале задержали китайца, прилетевшего со 190 ботинками только на правую ногу

© Фото : Уральское таможенное управлениеОбувь, которую пытался провезти пассажир из Пекина
Обувь, которую пытался провезти пассажир из Пекина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Уральское таможенное управление
Обувь, которую пытался провезти пассажир из Пекина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Гражданин Китая задержан в аэропорту Екатеринбурга при попытке ввести около 60 килограммов ботинок только на правую ногу, сообщает Уральское таможенное управление.
"В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте. Со слов гражданина, образцы обуви предназначены для последующей торговли на рынке Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по установленной форме. Обувь отправлена на товарную экспертизу, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКитайЕкатеринбург
 
 
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