Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/efimov-2025489672.html
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс - РИА Новости, 26.06.2025
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс
Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:12:00+03:00
2025-06-26T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера. На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.Уточняется, что площадь пищевого кластера, вблизи которого появится логистический комплекс, превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря нему появится свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.
https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс

Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят логистический комплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера. На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.
Уточняется, что площадь пищевого кластера, вблизи которого появится логистический комплекс, превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря нему появится свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий
25 июня, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала