https://ria.ru/20250626/efimov-2025489672.html

Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс

Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс - РИА Новости, 26.06.2025

Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс

Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:12:00+03:00

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2025-06-26T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера. На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.Уточняется, что площадь пищевого кластера, вблизи которого появится логистический комплекс, превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря нему появится свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.

https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы