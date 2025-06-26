https://ria.ru/20250626/efimov-2025489672.html
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс - РИА Новости, 26.06.2025
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс
Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:12:00+03:00
2025-06-26T11:12:00+03:00
2025-06-26T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера. На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.Уточняется, что площадь пищевого кластера, вблизи которого появится логистический комплекс, превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря нему появится свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест.Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ТиНАО возведут новый логистический комплекс
Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят логистический комплекс
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Универсальный высокотехнологичный мультитемпературный логистический комплекс построят в Краснопахорском районе. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город выделит инвестору 10 гектаров земли на территории формирующегося пищевого кластера. На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекс Москвы.
Уточняется, что площадь пищевого кластера, вблизи которого появится логистический комплекс, превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря нему появится свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест.
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.