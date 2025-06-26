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Ефимов: в Восточном Бирюлеве в новый дом по реновации переедут 200 человек - РИА Новости, 26.06.2025
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09:12 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/efimov-2025489440.html
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в новый дом по реновации переедут 200 человек
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в новый дом по реновации переедут 200 человек - РИА Новости, 26.06.2025
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в новый дом по реновации переедут 200 человек
В Восточном Бирюлёве на юге Москвы под заселение по программе реновации передали новостройку, в которую переедут более 200 человек из двух старых домов в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:12:00+03:00
2025-06-26T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Восточном Бирюлёве на юге Москвы под заселение по программе реновации передали новостройку, в которую переедут более 200 человек из двух старых домов в поселке Загорье, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройка, переданная под заселение, расположена по адресу: улица Загорьевская, дом 8. В нее переедут более 200 жителей двух старых домов. Чтобы их переселение в квартиры по программе реновации было более комфортным, на первом этаже нового жилого комплекса открыт центр информирования. Его специалисты ответят на все интересующие вопросы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В построенном доме 108 квартир совокупной площадью более свыше 6 тысяч квадратных метров. Как уточнил заммэра, всего в Восточном Бирюлёве в рамках реновации предстоит расселить 17 домов, новые квартиры получат 1,9 тысячи москвичей.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Дом 8 на Загорьевской улице – одна из пяти новостроек в Южном административном округе, в которой участники программы реновации в этом году уже приступили к осмотру новых квартир. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов.
https://ria.ru/20250625/moskva-2025311858.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Восточном Бирюлеве в новый дом по реновации переедут 200 человек

Ефимов: в новостройку по реновации на юге Москвы переедут более 200 человек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Восточном Бирюлёве на юге Москвы под заселение по программе реновации передали новостройку, в которую переедут более 200 человек из двух старых домов в поселке Загорье, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройка, переданная под заселение, расположена по адресу: улица Загорьевская, дом 8. В нее переедут более 200 жителей двух старых домов. Чтобы их переселение в квартиры по программе реновации было более комфортным, на первом этаже нового жилого комплекса открыт центр информирования. Его специалисты ответят на все интересующие вопросы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В построенном доме 108 квартир совокупной площадью более свыше 6 тысяч квадратных метров. Как уточнил заммэра, всего в Восточном Бирюлёве в рамках реновации предстоит расселить 17 домов, новые квартиры получат 1,9 тысячи москвичей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Дом 8 на Загорьевской улице – одна из пяти новостроек в Южном административном округе, в которой участники программы реновации в этом году уже приступили к осмотру новых квартир. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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