https://ria.ru/20250626/eaes-2025653647.html
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:13:00+03:00
2025-06-26T19:13:00+03:00
2025-06-26T22:13:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума напомнил, что в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет."За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения", - заявил президент России.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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Путин: "ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение"
Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.
Он отметил, что объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.
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Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС
Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин
Путин заявил, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение