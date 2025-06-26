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ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
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19:13 26.06.2025 (обновлено: 22:13 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/eaes-2025653647.html
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:13:00+03:00
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евразийский экономический союз
владимир путин
россия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума напомнил, что в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет."За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения", - заявил президент России.
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Путин: "ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение"
Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение. Он отметил, что объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин

Путин заявил, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума напомнил, что в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет.
«
"За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения", - заявил президент России.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссия
 
 
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