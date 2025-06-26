https://ria.ru/20250626/eaes-2025653647.html

ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин

ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025

ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил Путин

ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:13:00+03:00

2025-06-26T19:13:00+03:00

2025-06-26T22:13:00+03:00

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума напомнил, что в этом году ЕАЭС исполнилось 10 лет."За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения", - заявил президент России.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение" Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение. Он отметил, что объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T19:13 true PT1M15S

Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС 2025-06-26T19:13 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, владимир путин, россия