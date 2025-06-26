Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/eaes-2025651239.html
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, объединив усилия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать уникальный евразийский... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:02:00+03:00
2025-06-26T19:02:00+03:00
технологии
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, объединив усилия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать уникальный евразийский продукт. "Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт - от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что "кое-что в этих областях" страны уже делают. По мнению президента Белоруссии, странам ЕАЭС надо объединять усилия и рационально распределять их. При этом, по его словам, для прорыва требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциал. "Хорошим решением должно стать создание совместных исследовательских инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты. Связка науки и производства с ориентиром на экспорт будет обеспечивать и технологический суверенитет, и конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке", - подчеркнул Лукашенко. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Технологии, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко

Лукашенко: совместными усилиями страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, объединив усилия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать уникальный евразийский продукт.
«
"Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт - от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
Он подчеркнул, что "кое-что в этих областях" страны уже делают.
По мнению президента Белоруссии, странам ЕАЭС надо объединять усилия и рационально распределять их. При этом, по его словам, для прорыва требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциал. "Хорошим решением должно стать создание совместных исследовательских инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты. Связка науки и производства с ориентиром на экспорт будет обеспечивать и технологический суверенитет, и конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке", - подчеркнул Лукашенко.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Вчера, 18:34
 
ТехнологииБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала