https://ria.ru/20250626/eaes-2025651239.html
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, объединив усилия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать уникальный евразийский... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:02:00+03:00
2025-06-26T19:02:00+03:00
2025-06-26T19:02:00+03:00
технологии
белоруссия
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россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, объединив усилия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать уникальный евразийский продукт. "Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт - от самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что "кое-что в этих областях" страны уже делают. По мнению президента Белоруссии, странам ЕАЭС надо объединять усилия и рационально распределять их. При этом, по его словам, для прорыва требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциал. "Хорошим решением должно стать создание совместных исследовательских инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты. Связка науки и производства с ориентиром на экспорт будет обеспечивать и технологический суверенитет, и конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке", - подчеркнул Лукашенко. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Технологии, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт, заявил Лукашенко
Лукашенко: совместными усилиями страны ЕАЭС могут создать уникальный продукт