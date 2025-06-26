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Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
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18:26 26.06.2025 (обновлено: 18:34 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/eaes-2025640428.html
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:26:00+03:00
2025-06-26T18:34:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
минск
россия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. За следующие десять лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что, вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС "не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам". По словам главы белорусского государства, взаимный товарооборот стран-участников за десять лет увеличился более чем в два раза.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, в мире
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Минск, Россия, Белоруссия, В мире
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко

Лукашенко: нужно удвоить долю ЕАЭС в мировой экономике

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. За следующие десять лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Он добавил, что, вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС "не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам". По словам главы белорусского государства, взаимный товарооборот стран-участников за десять лет увеличился более чем в два раза.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоМинскРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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