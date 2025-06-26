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Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:26:00+03:00
2025-06-26T18:26:00+03:00
2025-06-26T18:34:00+03:00
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. За следующие десять лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что, вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС "не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам". По словам главы белорусского государства, взаимный товарооборот стран-участников за десять лет увеличился более чем в два раза.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, в мире
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Минск, Россия, Белоруссия, В мире
Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко
Лукашенко: нужно удвоить долю ЕАЭС в мировой экономике