https://ria.ru/20250626/eaes-2025640428.html

Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко

Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025

Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, заявил Лукашенко

Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:26:00+03:00

2025-06-26T18:26:00+03:00

2025-06-26T18:34:00+03:00

евразийский экономический союз

александр лукашенко

минск

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Потенциал нашего интеграционного объединения не задействован в полной мере. За следующие десять лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что, вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС "не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам". По словам главы белорусского государства, взаимный товарооборот стран-участников за десять лет увеличился более чем в два раза.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025643814.html

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евразийский экономический союз, александр лукашенко, минск, россия, белоруссия, в мире