https://ria.ru/20250626/drony-2025671880.html

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2025

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:49:00+03:00

2025-06-26T20:49:00+03:00

2025-06-26T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 18.50 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)