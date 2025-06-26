https://ria.ru/20250626/drony-2025671880.html
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2025
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:49:00+03:00
2025-06-26T20:49:00+03:00
2025-06-26T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 18.50 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Минобороны: силы ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников над Брянской областью