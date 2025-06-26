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Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:49 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/drony-2025671880.html
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2025
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:49:00+03:00
2025-06-26T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 18.50 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов

Минобороны: силы ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников над Брянской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса
Командная машина зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Командная машина зенитно-ракетного комплекса . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 26 июня сбили ещё пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцать шестого июня с 18.50 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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