Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, на допросе вел себя неадекватно
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы.
Витиков признал вину и раскаялся, сообщила следователь в суде на избрании меры пресечения.
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"На допросе он вел себя неадекватно, не понимал, что говорит. То, что внушили ему полицейские, он признал. Но они его спрашивали: а может, ты трех человек убил? Он говорил - может. Спрашивали: а может, десять? Он говорил - может", - сказала адвокат.
По ее мнению, его показания нельзя воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит.
Адвокат попросила отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование.
Суд в итоге арестовал Витикова до 24 августа.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.