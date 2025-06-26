https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html

Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево

Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025

Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево

Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:36:00+03:00

2025-06-26T16:36:00+03:00

2025-06-26T16:36:00+03:00

происшествия

москва

каир (город)

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы. Витиков признал вину и раскаялся, сообщила следователь в суде на избрании меры пресечения. "На допросе он вел себя неадекватно, не понимал, что говорит. То, что внушили ему полицейские, он признал. Но они его спрашивали: а может, ты трех человек убил? Он говорил - может. Спрашивали: а может, десять? Он говорил - может", - сказала адвокат. По ее мнению, его показания нельзя воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит. Адвокат попросила отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Суд в итоге арестовал Витикова до 24 августа. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025589030.html

москва

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)