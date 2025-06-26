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Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
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16:36 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html
Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:36:00+03:00
2025-06-26T16:36:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы. Витиков признал вину и раскаялся, сообщила следователь в суде на избрании меры пресечения. "На допросе он вел себя неадекватно, не понимал, что говорит. То, что внушили ему полицейские, он признал. Но они его спрашивали: а может, ты трех человек убил? Он говорил - может. Спрашивали: а может, десять? Он говорил - может", - сказала адвокат. По ее мнению, его показания нельзя воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит. Адвокат попросила отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Суд в итоге арестовал Витикова до 24 августа. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
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происшествия, москва, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Адвокат рассказала о допросе мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, на допросе вел себя неадекватно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", на допросе вел себя неадекватно, заявила его адвокат в Химкинском суде Москвы.
Витиков признал вину и раскаялся, сообщила следователь в суде на избрании меры пресечения.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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"На допросе он вел себя неадекватно, не понимал, что говорит. То, что внушили ему полицейские, он признал. Но они его спрашивали: а может, ты трех человек убил? Он говорил - может. Спрашивали: а может, десять? Он говорил - может", - сказала адвокат.
По ее мнению, его показания нельзя воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит.
Адвокат попросила отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование.
Суд в итоге арестовал Витикова до 24 августа.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
Вчера, 16:01
 
ПроисшествияМоскваКаир (город)Ирина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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