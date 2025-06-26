Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта
На жителя Новороссийска завели дело о контрабанде останков мамонта
© Фото : пресс-служб ФТС России Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
© Фото : пресс-служб ФТС России
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был задержан таможенниками, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба ФТС России.
"Контрабанду зубов и фрагментов бивня древнего мамонта пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен в ОАЭ. Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска, указав в декларации, что в посылке находятся сувениры. Гражданин пояснил, что пересылал их в подарок другу. Всего таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служб ФТС России Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
© Фото : пресс-служб ФТС России
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
В ведомстве отметили, что окаменелые останки принадлежат древнему шерстистому мамонту и являются культурными ценностями, которые можно вывозить только с разрешения Минкультуры РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей", - резюмирует Федеральная таможенная служба России.