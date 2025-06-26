https://ria.ru/20250626/delo-2025586114.html

Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта

Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта - РИА Новости, 26.06.2025

Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта

Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:53:00+03:00

2025-06-26T15:53:00+03:00

2025-06-26T16:28:00+03:00

происшествия

россия

новороссийск

оаэ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был задержан таможенниками, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба ФТС России. "Контрабанду зубов и фрагментов бивня древнего мамонта пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен в ОАЭ. Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска, указав в декларации, что в посылке находятся сувениры. Гражданин пояснил, что пересылал их в подарок другу. Всего таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что окаменелые останки принадлежат древнему шерстистому мамонту и являются культурными ценностями, которые можно вывозить только с разрешения Минкультуры РФ. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей", - резюмирует Федеральная таможенная служба России.

https://ria.ru/20250617/oae-2023288675.html

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происшествия, россия, новороссийск, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии)