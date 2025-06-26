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Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта - РИА Новости, 26.06.2025
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15:53 26.06.2025 (обновлено: 16:28 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/delo-2025586114.html
Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта
Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта - РИА Новости, 26.06.2025
Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта
Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:53:00+03:00
2025-06-26T16:28:00+03:00
происшествия
россия
новороссийск
оаэ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был задержан таможенниками, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба ФТС России. "Контрабанду зубов и фрагментов бивня древнего мамонта пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен в ОАЭ. Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска, указав в декларации, что в посылке находятся сувениры. Гражданин пояснил, что пересылал их в подарок другу. Всего таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что окаменелые останки принадлежат древнему шерстистому мамонту и являются культурными ценностями, которые можно вывозить только с разрешения Минкультуры РФ. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей", - резюмирует Федеральная таможенная служба России.
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россия
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происшествия, россия, новороссийск, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Новороссийск, ОАЭ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Житель Новороссийска пытался отправить другу в ОАЭ останки мамонта

На жителя Новороссийска завели дело о контрабанде останков мамонта

© Фото : пресс-служб ФТС России Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служб ФТС России
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина из Новороссийска пытался отправить пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня мамонта в Арабские Эмираты под видом сувениров для друга, но был задержан таможенниками, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам пресс-служба ФТС России.
"Контрабанду зубов и фрагментов бивня древнего мамонта пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен в ОАЭ. Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска, указав в декларации, что в посылке находятся сувениры. Гражданин пояснил, что пересылал их в подарок другу. Всего таможенники обнаружили пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служб ФТС России Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служб ФТС России
Окаменелые останки мамота, обнаруженные таможенниками в посылке в Арабские Эмираты
В ведомстве отметили, что окаменелые останки принадлежат древнему шерстистому мамонту и являются культурными ценностями, которые можно вывозить только с разрешения Минкультуры РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей", - резюмирует Федеральная таможенная служба России.
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