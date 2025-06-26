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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025
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15:27 26.06.2025 (обновлено: 16:36 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/dagestan-2025579843.html
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана
Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:27:00+03:00
2025-06-26T16:36:00+03:00
происшествия
генеральная прокуратура рф
республика дагестан
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.“Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Магомедову М.-С.Б. и другим об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции”, – говорится в сообщении.Как уточняется, Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала"."Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе судов.Гражданский иск был принят к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), а также компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в среду силовики провели обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. По данным источника, Магомедова задержали в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025344686.html
https://ria.ru/20250626/dagestan-2025501928.html
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происшествия, генеральная прокуратура рф, республика дагестан, махачкала, россия
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Республика Дагестан, Махачкала, Россия
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана Магомедову

© РИА Новости / Сергей Расулов | Перейти в медиабанкМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
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Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
“Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Магомедову М.-С.Б. и другим об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции”, – говорится в сообщении.
Обыск в квартире, связанной с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски
25 июня, 14:55
Как уточняется, Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала".
"Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе судов.
Гражданский иск был принят к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), а также компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в среду силовики провели обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. По данным источника, Магомедова задержали в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
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Суд назвал иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана антикоррупционным
Вчера, 10:03
 
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФРеспублика ДагестанМахачкалаРоссия
 
 
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