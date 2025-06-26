Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана Магомедову
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
“Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Магомедову М.-С.Б. и другим об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции”, – говорится в сообщении.
Как уточняется, Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала".
"Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе судов.
Гражданский иск был принят к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), а также компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в среду силовики провели обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. По данным источника, Магомедова задержали в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".