https://ria.ru/20250626/dagestan-2025579843.html

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:27:00+03:00

2025-06-26T15:27:00+03:00

2025-06-26T16:36:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову об обращении имущества в доход государства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.“Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Магомедову М.-С.Б. и другим об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции”, – говорится в сообщении.Как уточняется, Дагестанское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами "Дагнефтепродукт" - единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт "Махачкала"."Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру", - сообщили в пресс-службе судов.Гражданский иск был принят к производству 23 июня. В качестве ответчиков помимо Магомедова указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), а также компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в среду силовики провели обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана. По данным источника, Магомедова задержали в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".

https://ria.ru/20250625/magomedov-2025344686.html

https://ria.ru/20250626/dagestan-2025501928.html

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происшествия, генеральная прокуратура рф, республика дагестан, махачкала, россия