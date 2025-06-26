Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/dagestan-2025511376.html
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник
Правоохранительные органы продолжают обыски и следственные мероприятия по делу госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:50:00+03:00
2025-06-26T10:50:00+03:00
происшествия
жилье
республика дагестан
махачкала
дагнефтепродукт
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:84:1731:1058_1920x0_80_0_0_b25b5aece069eceb79c13ce2e353e69b.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают обыски и следственные мероприятия по делу госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. Магомедов был задержан в среду в рамках, предположительно, расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", обыски прошли в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, связанных с родными госсекретаря. Кроме того, Генпрокуратура подала иск к Магомедову и его родственникам, предмет которого - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества. "Следственные мероприятия и обыски продолжаются, там уже под 60 адресов", - сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что Магомедов находится в Махачкале, но может быть этапирован.
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025382703.html
https://ria.ru/20250619/dagestan-2023913754.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:0:1731:1299_1920x0_80_0_0_4692cc2391aef85767e1073830783a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, республика дагестан, махачкала, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Республика Дагестан, Махачкала, Дагнефтепродукт, Генеральная прокуратура РФ
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник

В Дагестане продолжаются обыски и следственные мероприятия по делу Магомедова

© РИА Новости / Сергей Расулов | Перейти в медиабанкМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
Перейти в медиабанк
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают обыски и следственные мероприятия по делу госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
Магомедов был задержан в среду в рамках, предположительно, расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", обыски прошли в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, связанных с родными госсекретаря. Кроме того, Генпрокуратура подала иск к Магомедову и его родственникам, предмет которого - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества.
Ректор Дагестанского аграрного университета задержан за взятки при поступлении - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
25 июня, 17:10
"Следственные мероприятия и обыски продолжаются, там уже под 60 адресов", - сказал собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что Магомедов находится в Махачкале, но может быть этапирован.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы
19 июня, 14:34
 
ПроисшествияЖильеРеспублика ДагестанМахачкалаДагнефтепродуктГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала