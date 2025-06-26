https://ria.ru/20250626/dagestan-2025511376.html
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник
Правоохранительные органы продолжают обыски и следственные мероприятия по делу госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:50:00+03:00
2025-06-26T10:50:00+03:00
2025-06-26T10:50:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают обыски и следственные мероприятия по делу госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. Магомедов был задержан в среду в рамках, предположительно, расследования уголовного дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", обыски прошли в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в трех московских квартирах, связанных с родными госсекретаря. Кроме того, Генпрокуратура подала иск к Магомедову и его родственникам, предмет которого - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества. "Следственные мероприятия и обыски продолжаются, там уже под 60 адресов", - сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что Магомедов находится в Махачкале, но может быть этапирован.
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025382703.html
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происшествия, жилье, республика дагестан, махачкала, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Республика Дагестан, Махачкала, Дагнефтепродукт, Генеральная прокуратура РФ
В Дагестане продолжают обыски по делу госсекретаря, сообщил источник
В Дагестане продолжаются обыски и следственные мероприятия по делу Магомедова